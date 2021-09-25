كيف تعرف أن شبكة الواي فاي مخترقة وطرق حمايتها

تعد مشكلة اختراق شبكة الواي فاي احد اهم وابرز المشكلات التي تواجه مستخدمي الانترنت، حيث قد يقوم مجموعة من الهاكرز باختراق شبكة الانترنت الخاصة بك بسهولة من خلال استخدام عدد من البرامج والثغرات التي تؤثر على سرعة الانترنت بالسلب، حيث تكون السرعة بطئية وتستغرق صقحات الانترنت وتا ليتم تحميلها بشكل صحيح، كما أن اختراق الواي فاي واستخدامه من قبل الغرباء يجعل الباقة تنتهي سريعا، واليوم سنتعرف معا على طرق حماية شبكة الانترنت الخاصة بك من الاختراق.

كيف تعرف أن شبكة الواي فاي مخترقة

وخلال تصريحات تليفزيونية أوضح تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شبكات الواي فاي هي عبارة عن شبكات هوائية موجودة في البيوت وقد تظهر للأشخاص في الاماكن العامة كالمطاعم والكافيهات بشكل مجاني ولا تتطلب أي كلمة مرور للاتصال بها، وهذا في منتهى الخطورة لأنها قد تكون شبكات وهمية لجذب المستهلك، ومن ثم يتم اختراق كافة البيانات المتعلقة به، موضحا أنه لمعرفة إذا كان جهاز الراوتر معرض للاختراق أم لا، عليك فصل كل الأجهزة من شبكة الواي فاي، ثم نتابع اللمبة الخاصة بالراوتر وإذا كانت تنير وتنتطفئ بكثرة، فأن هذا يعني أن هناك أجهزة أخرى متصلة بالشبكة الخاصة بك.

طرق تأمين شبكة الواي فاي

ويجب اتخاذ خطوات تأمينية شديدة بخصوص شبكة الواي فاي، وعليك اتباع ما يلي: