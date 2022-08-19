كيف تصبح محترف في لعبة فري فاير| والحصول على آلاف الجواهر مجانًا

هل تريد أن تصبح محترف في لعبة فري فاير؟ حيث أن الكثير من اللاعبين يمضون العديد من الوقت لممارسة الألعاب عبر الهواتف حتى يكتسبون الخبرة ويكون هنا محترفاً في التغلب على المنافسين، ومع التطورات المستمرة في الألعاب تجعل اللاعبين يتنافسون بشكل كبير مع بعضهم البعض بصورة مباشرة، وتعتبر لعبة فري فاير من أهم الألعاب القتالية التي يلعبها الملايين من الشباب حول العالم ويرغب الجميع في أن يكون محترف في اللعبة وهذا ما سنوضحه لكم اليوم.

كيف تصبح محترف في فري فاير 2022

هناك بعض الأمور التي قمت بإتباعها حتى تصبح محترف في فري فاير ومن أهم هذه الأمور كالتالي:

عدم فتح المظلة : أول شيء يقوم به اللاعب عند النزول من الطائرة يقوم بفتح المظلة لكن هذا يؤدي في أن تخسر حياتك وتموت وتخرج من اللعبة مبكرًا، كما أنه سيؤدي فتح المظلة إلى إبطائك حتى تصل إلى الأرض، وقد يسبقك باقي اللاعبون الآخرون على الأرض، مما يمنحهم فرصة لإطلاق النار عليك وأنت في الهواء.

: أول شيء يقوم به اللاعب عند النزول من الطائرة يقوم بفتح المظلة لكن هذا يؤدي في أن تخسر حياتك وتموت وتخرج من اللعبة مبكرًا، كما أنه سيؤدي فتح المظلة إلى إبطائك حتى تصل إلى الأرض، وقد يسبقك باقي اللاعبون الآخرون على الأرض، مما يمنحهم فرصة لإطلاق النار عليك وأنت في الهواء. الابتعاد عن المدن: تعد المدن من أكثر الأماكن نشاطًا في لعبة فري فاير، وهناك الكثير من القتال لذلك عليك الابتعاد من الهبوط في المدن غالبًا تكون مزدحمة باللاعبين.

ومن الأمور المهمة التي يجب عليك اتباعها أيضًا:

تجنب السيارة : الوضع مختلف في تعدد اللاعبين واستخدام السيارات مفيد جدًا، حيث يمكن للاعب قيادة السيارة والآخر مسؤول عن القيام بإطلاق النار والحفاظ على حياتهم.

: الوضع مختلف في تعدد اللاعبين واستخدام السيارات مفيد جدًا، حيث يمكن للاعب قيادة السيارة والآخر مسؤول عن القيام بإطلاق النار والحفاظ على حياتهم. الدروع: يتجاهل العديد من اللاعبين أهمية الدروع ويركزون فقط على العثور على الأسلحة التي يمكن استخدامها للتسليح، على الرغم من أن الدرع مهمة للغاي في حماية اللاعب من الرصاص من المنافسين ولا يستطيع صامد دون.

كيف احصل على الجواهر مجانا

تعد جواهر فري فاير من أهم الأمور في اللعبة وذلك لشرا الأسلحة والملابس وغيرها من الأدوات المهمة التي تساعده على الفوز والحفاظ على حياته من القتل، ويمكنك الحصول على الجواهر مجاناً من خلال هذه الطريقة البسيطة: