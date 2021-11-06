كيف تشاهد رسائل الواتساب المحذوفة في 5 ثواني بالاسرار الخفية التي لا يعرفها أحد

تتزايد تساؤلات الكثيرون عن كيف تشاهد رسائل الواتساب المحذوفة سواء كانت هذه الرسائل من صديقك لك قام بإرسال رسالة قصيرة وقبل أن ترا هذه الرسالة قام هذا الصديق بحذفها نهائيا من الواتس اب، ربما يصاحبك حالة من الفضول لمعرفة ما قد تتضمنه هذه الرسالة ولماذا قام بحذفها قبل أن أري ما يبها من كلمات، وليس الأمر بهذه الآلية فقط، فقد يتم إرسال أيضا فيديوهات وملفات وروابط وغيرها إليك من قبل أصدقاء أو أشخاص في العمل أو غير ذلك وقبل أن تتطلع عليها تجد مكتوب تم حذف الرسائل، هنا سنقدم إليكم الحل.

كيف تشاهد رسائل الواتساب المحذوفة في 5 ثواني

إذا كنت تمتلك جوال يعمل بنظام الأندرويد، وجاء إليك رسائل علي تطبيق الواتساب تم حذفها قبل أن ترأي ما بها، فيمكنك الآن أن تعرف محتوي هذه الرسائل أو الصور أو أي شي تم إرساله إليك وتم حذفه من خلال إتباع الخطوات التالية بدون برامج.

الدخول على الضبط.

النقر على الإشعارات.

التنبيهات ثم الضبط المتقدم.

سجل الإشعارات وتضغط تفعيل.

قم بالنزول أسفل إلي الواتساب ستجد كافة الرسائل المحذوفة.

ستجد كافة الرسائل المحذوفة. كما يمكنكم تحميل رابط برنامج قراءة الرسائل المحذوفة.

قراءة رسائل الواتساب بدون علم المرسل

يمكنك أن تطلع على جميع الرسائل والصور الواردة إليك على الواتساب بدون أن يعلم المرسل انك رأيت هذه الرسائل بدون برامج وبخطوات بسيطة وسهلة للغاية كالتالي:

قم بالدخول على الصفحة الرئيسية للهاتف وابحث عن أي مكان فارغ واضغط ضغطة مطولة.

الدخول على التطبيقات المصغرة.

ابحث على اختصار الواتساب.

اختار نافذة الواتساب من خلال الضغط عليها بشكل مستمر.

من خلال الضغط عليها بشكل مستمر. اسحب الاختصار للمكان الذي ترغب به.

بهذه الطريقة تتمكن من معرفة كافة الرسائل والصور الواردة إليك بكل سهولة بدون علم صديقك بانك رأيت هذه الرسائل.

كما يمكنكم أيضا الاطلاع علي المحادثات في سرية كاملة من خلال رابط مشاهدة المحادثات السرية بدون برامج.

وصلنا لختام شرح كيف تشاهد رسائل الواتساب المحذوفة في 5 ثواني بالأسرار الخفية التي لا يعرفها أحد.