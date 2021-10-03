كيف ترسل رسائل لنفسك على الواتساب ؟؟! أسرار واتس آب

هل يمكن أن أرسل رسالة لنفسي على واتساب؟، نعم يمكنك ذلك فأسرار واتس آب لا تنتهي وذلك بطريقة سهلة وذكية جداً لكن لما أحتاج أن أرسل رسالة لنفسي؟، توفر تلك الخاصية الخصوصية في حفظ بعض البيانات التي تعد تذكيراً لبعض الأحداث أو حفظ بعض المعلومات البسيطة والتي لا تحب أن تشاركها مع أحد.

إن كان لديك 2 واتساب على خطين منفصلين فلا بأس وهنا يمكنك أن تراسل نفسك على خطك الثاني ويمكنك عمل مجموعة واتساب خاصة بك لحفظ أي شيئ ترغب به ولا تود أن تشاركه مع أحد غيرك، ولكن إن لم تكن تمتلك خط هاتف محمول آخر فتابع السطور التالية.

كيف ترسل رسائل واتساب لنفسك

الخطوة الأولى قم بفتح المتصفح الخاص بك مثل جوجل كروم ثم قم بفتح تاب جديد .

تأكد من وجود شبكة انترنت تعمل جيداً.

بعد ذلك قم بكتابة /wa.me// ثم كتابة رقم هاتفك ثم أنتر.

قم بإضافة رمز البلد قبل رقم الهاتف حتى تعمل الخاصية بشكل مثالي.

إن لم تكتب رمز البلد سيظهر لك رسالة إن الرقم الذي أدخلته غير صالح.

بعد كتابة الرقم بشكل صحيح سيظهر لك صفحة واتساب وسترى رقم هاتفك في الأعلى وأسفلهستجد مربعا مكتوب عليه متابعة للدردشة.

سيقوم واتساب بعرض كافة محادثاتك على التطبيق وستجد نافذة منبثقة والتي ستستخدمها للدردشة إلى نفسك على الواتساب كانت تلك إحدى الحيل الكثيرة المستخدمة في التطبيق الشهير.