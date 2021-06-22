كيف تحول هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لفأرة كومبيوتر “ماوس” ولوحة مفاتيح في نفس الوقت

إذا تعطلت إحدى أجهزتك الملحقة بالكومبيوتر أو بجهاز اللابتوب الخاص بك مثل الماوس والكيبورد فلا تقلق أبداً، لأنك وبقراءتك لهذا المقال ستتعلم طريقة سهلة لتعويض تعطل أجهزتك الملحقة بالكومبيوتر عن طريق الهاتف الذكي فقط، يمكنك استخدام هاتفك ليكون “ماوس” أو كيبورد بطريقة بسيطة لا تستغرق أكثر من 10 دقائق من زمنك، ويمكنك الاستعاضة بهذه الطريقة عن الأجهزة الملحقة نهائياً إذا أردت لكنها في الأساس طريقة مؤقتة تستخدم على نطاق واسع من قِبل مستخدمي أجهزة الكومبيوتر.

ومن المعروف طبعاً أن كٌلاً من أجهزة الكومبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية تدعم تشغيل خاصية البلوتوث التي تساعد مستخدمي هذه الأجهزة على ربطها مع بعضها البعض، وفكرة ربط جهازك الذكي أياً كان نوعه بالكومبيوتر أو اللابتوب تعتمد بشكل أساسي على توفر البلوتوث في كلا الجهازين اللذان تريد ربطهما بجهاز الكومبيوتر، ويمكنك بالطريقة التي سنتطرق إليها ادناه من ربط أكثر من جهاز بالكومبيوتر الخاص بك عن طريق البلوتوث.

طريقة استخدام هاتفك كـ جهاز ماوس للكومبيوتر أو اللابتوب:

لا تقتصر الطريقة المذكورة أعلاه على تحويل جهازك لماوس فقط، وإنما يمكنك أيضاً تحويل الهاتف أو الجهاز اللوحي الخاص بك للوحة مفاتيح متكاملة صالحة للكتابة بجميع اللغات.

ستتطلب منك عملية تحويل الهاتف الذكي لجهاز ماوس أو لوحة مفاتيح لتطبيق عليك تثبيته في جهازك الذكي أولاً، ويسهل هذا التطبيق عليك مهمة ربط جهازك الذكي بالكومبيوتر عن طريق البلوتوث من دون تركيب أي وصلة أو جهاز خارجي، فقط جهازيك والتطبيق.

الخطوات:

حمل هذا التطبيق من هنا للأندرويد، لا يعمل التطبيق للأسف مع هواتف الـ IOs. قم بفتح التطبيق وافتح نافذة الإعدادات من أعلى يمين الشاشة، حدد خيار أجهزة البلوتوث وقم بإضافة أجهزة جديدة من خيار New Device. بعد ذلك سيتعين عليك البحث من خلال التطبيق عن الأجهزة الأٌخرى المتصلة بواسطة البلوتوث، ولتهيئة جهاز الكومبيوتر الخاص بك قم بفتح الإعدادات لفتح البلوتوث أو قم بدلاً من ذلك بطباعة كلمة Bluetooth من خانة البحث بعد الضغط على زر الـ Win. شغل البلوتوث في الكومبيوتر وقم بإضافة جهاز الكومبيوتر الخاص بك للتطبيق، سيرسل لك التطبيق رمز تأكيد في الجهاز لتقوم بتأكيده.

يمكك الآن استخدام هاتفك الذكي كـ ماوس وأيضاً لوحة مفاتيح، ولتمرير الماوس قم بفعل ذلك بالسحب بيدك على شاشة الهاتف، ويمكنك التحويل للوحة مفاتيح من اعلى يسار نافذة الخيارات.