كيف تحمى حساب الفيسبوك الخاص بك من الإختراق

ظهر مؤخراً الكثير من عمليات الاحتراق سواء كانت على حساباتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حساباتك البنكية.

لكي تستطيع أن تحمى حسابك من الهكر والاختراق يتوجب عليك فعل بعض الأشياء لكي تتفادى ذلك وسأخبرك الآن هيا بنا.

1- لكي تحمي حسابك من الاختراق عليك أولاً أن تختار كلمة سر تكون صعبة التخمين وتفضل أن تكون كلمة سر مركبة من أرقام وأحرف وعلامات أي رموز.

2- ولكي تستطيع تأمين حسابك عليك أن تضيف إليه رقم هاتف صالح تستخدمه وبريدك الإلكتروني الشخصي، والك حتى تستطيع استرجاع الحساب في أي وقت، وحتى إذا حصلت عملية اختراق فسيكون هناك كود يرسل للتحقق وهذا يرسل لك أنت فقط من تراه وبهذا لن يستطيع أحد أن يدخل أو يخترق حسابك.

3- يمكنك أن تستخدم خاصية المصادقة الثنائية في الفيسبوك، وهي خاصية جميلة لكي تعرف هل فعلاً المالك الحقيقي للحساب هو من يدخل أم لا.

يمكنك تفعيلها من خلال الهاب إلى الإعدادت ثم إلى الخصوصية ثم تبحث عن تفعيل المصادقة الثنائية، بعد ذلك يجب عليك أن تكتب رقم هاتفك الذي ستستخدمه في المصادقة.

4- وهي خاصية رائعة أيضاً، حتى في حال أن حسابك قد تعرض للإغلاق أو حصل به اختراق وكنت تريد استرجاعه، وهي عليك أن تختار من 3 إلى 5 من الأصدقاء الذين تثق بهم أي أصدقاء لك تعرفهم ويعرفونك،لا ثم بعد ذلك تتواصل معهم عندما يرسل الفيسبوك رمزا لهم وبها تستطيع أن تحمى حسابك من التعطل أو حتى الاختراق.

ويمكنك تفعيلها من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم إلى الخصوصية ثم إلى تسجيل واختيار من 3 – 5 من الأصدقاء الذين تثق بهم.

5- وهي أهم شيء من كل ذلك، وهي أن لا تقوم بالضغط على أي روابط خارجية أي عندما يرسل لك أي شخص أي رابط لا تقوم بالضغط علية إلا إذا كنت تثق في الشخص أو تعرفه أو تعرف ما بداخل هذا الرابط.

ويجب عليك أن لا تقوم بإدخال أي كلمات مرور خاصة بك في أي موقع غير موقع فيسبوك ( https://www.facebook.com ) وها هو الرابط الأصلي لموقع فيسبوك ولأنه من الممكن أن تكون الصفحة مزورة وتشبه موقع الفيسبوك ويطلب منك إدخال الباسورد فكن حذراً.

وكالك لا تقم بتنزيل أي برامج مكركة أي تم التعديل عليها وأن تأخذها مجاناً بمعنى مثلاً تقوم بتنزيل نسخ واتس أب معدلة هذه النسخة هي في الأصل تسرق بياناتك وأنت لا تدري. وشكراً.