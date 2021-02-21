كيف تحصل على مائة دولار لشحن شدات ببجي موبايل مجاناً بخطوات سهلة وبسيطة

هناك الكثير من الطرق المنتشرة لشحن شدات ببجي موبايل ولكن الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة أسهل من الطرق الأخرى لشحن شدات ببجي موبايل بشكل مجاني تماماً لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على طريقة بسيطة وسهلة لشحن 6000 شدة على لعبة ببجي موبايل وسيتم ذلك من خلال الحصول على 100 دولار لشحن الشدات وكل ذلك سيكون بشكل مجاني أيضا، كما أن ذلك سيتم من خلال تطبيق تم تجربته أكثر من مرة من قبل مستخدمي اللعبة.

تطبيق “Super Dice” يُعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات الفعالة والذي تم تجربته من قبل الكثير من الأشخاص أو القيمر حيث أن التطبيق سيتيح لك الحصول على 100 دولار بحيث يمكنك شحن الشدات على لعبة ببجي في غاية السهولة، كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التالية.

رابط تحميل التطبيق “الرابط“.

كيفية استخدام تطبيق “Super Dice” لشحن شدات ببجي موبايل..

تتم أول خطوات عملية شحن الشدات على لعبة ببجي موبايل من خلال تطبيق “Super Dice” من خلال الدخول على أحد متاجر تحميل الألعاب والتطبيقات سواء على الكمبيوتر أو الجوال مثل متجر “جوجل بلاي” ،”آبل ستور” ثم تحميل تطبيق “Super Dice” ثم اتباع الخطوات التالية..

الخطوات..

1- قم بالدخول على الوجهة الرئيسية لتطبيق “Super Dice”.

2- قم بالضغط على الأيقونة التي ستجدها في المنتصف بجوارها علامة +.

3- قم بتسجيل الكود “LFKL59E” بعد الضغط على “input invitction code”.

4- بعد تسجيل الكود المذكور أعلاه ستجد رسالة موضح بها أنك حصلت على 2 دولار كما ستجد قوائم جديدة ظهرت في الواجهة الرئيسية.

5- قم بالضغط على “play” واللعب في التطبيق من خلال جعل الألوان المتشابه بجوار المتشابه لتحصل على أكبر عدد من النقاط، وحتى تصل إلى قيمة المائة دولار والتي يمكنك سحبها من خلال الخطوات القادمة.

6- قم بالضغط على القائمة الرئيسية ثم الضغط على علامة الجواهر، سيتم فتح قائمة بها العديد من الخيارات.

7- من ضمن هذه الخيارات التي ظهرت للتو ستجد بطاقة جوجل بلاي 100 دولار بجوارها رقم موضح.

8- بمجرد الحصول على الرقم قم بالضغط على “cash out” ثم تسجيل الإيميل الخاص بك لاستقبال الكود.

9- عند استقبال الكود فقط قم بشحنها في جوجل بلاي، والآن هنيئاً لك أصبح لديك رصيد 100 دولار لشحن شدات ببجي موبايل.