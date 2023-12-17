كيف تحصل على الوظيفة المناسبة؟.. إليك أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للباحثين عن عمل

تُعد عملية البحث عن وظيفة من أصعب العمليات التي يمر بها الكثير من الناس في الوقت الحالي، فقد يجد الباحث عن وظيفة صعوبة في كتابة سيرة ذاتية احترافية، أو التحضير لمقابلات العمل، أو حتى العثور على الوظائف المناسبة له، ولكن مع تطور التكنولوجيا وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل إنجاز هذه المهام بكفاءة وسهولة.

أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن وظيفة - تعبيرية المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية.

وهناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي صممت خصيصًا من أجل مساعدة الباحثين عن عمل، وذلك عن طريق توفير مجموعة من المتطلبات الهامة لنيل الوظيفة المرادة، مثل كتابة سيرة ذاتية بطريقة احترافية، كما تساعدهم في التحضير للمقابلات، والمساعدة في كتابة الرسائل وخطابات التوظيف، وإليك أهم تلك الأدوات:

أداة Resume Worded

تُعدّ كتابة سيرة ذاتية احترافية من أهم الخطوات في عملية البحث عن وظيفة، ولذا فإن هذه الأداة تُساعد الباحث عن وظيفة، على إبراز مهاراته وخبراته وتحقيق انطباع جيد لدى مسؤول التوظيف، وقد صُممت خصيصًا لمساعدة الباحثين عن عمل في كتابة سيرة ذاتية احترافية، فتوفر هذه الأداة مجموعة من الأدوات والميزات التي تساعد على كتابة سيرة ذاتية احترافية في وقت قصير.

أداة Grammarly

تُعدّ الأخطاء النحوية والإملائية من أخطر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الباحث عن عمل في سيرته الذاتية أو خطاب التوظيف، حيث يمكن أن تؤثر هذه الأخطاء على انطباع مسؤول التوظيف عن الباحث عن وظيفة.

لذا، من المهم التحقق من سلامة السيرة الذاتية وخطاب التوظيف من الأخطاء النحوية والإملائية، ولتحقيق ذلك فإن أداة Grammarly تُعدّ واحدة من أفضل أدوات التحقق من الأخطاء النحوية والإملائية، التي ميكن استخدامها لهذا الغرض.

أداة LoopCV

يتطلب البحث عن وظيفة الكثير من الوقت والجهد، إذ يجب على الباحث عن وظيفة البحث عن الوظائف المتاحة في مختلف المواقع، ثم إرسال طلبات التوظيف إلى تلك الوظائف.

ولكن مع أداة LoopCV، أصبح من السهل على الباحث عن وظيفة العثور على الوظائف المناسبة له، حيث توفر هذه الأداة مجموعة من الأدوات والميزات التي تساعد الباحث عن وظيفة على العثور على الوظائف المناسبة له تلقائيًا.

أداة Cover Letter Copilot

خطابات التوظيف (Cover Letter) إحدى الوثائق المهمة التي يجب إرفاقها مع السيرة الذاتية عند التقدم إلى وظيفة، فهي تُساعد مسؤول التوظيف على التعرف على المتقدم بشكل أفضل، ولكن قد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في كتابة خطابات توظيف جيدة، خاصةً إذا لم يكن لديهم خبرة في هذا المجال.

لذا، صُممت أداة Cover Letter Copilot خصيصًا لمساعدة الباحثين عن عمل في كتابة خطابات توظيف جيدة، حيث توفر هذه الأداة مجموعة من الأدوات والميزات التي تساعد الباحث عن وظيفة على كتابة خطاب توظيف جيد في وقت قصير.

أداة Interview Warmup

تُعدّ مقابلات العمل من أهم المراحل في عملية البحث عن وظيفة، ولكن قد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في التحضير لمقابلات العمل، خاصةً إذا لم يكن لديهم خبرة في هذا المجال، ولذا، فقد تم تصميم أداة Interview Warmup خصيصًا لمساعدة الباحثين عن عمل في التحضير لمقابلات العمل، فهي توفر مجموعة من الأدوات والميزات التي تساعد الباحث عن وظيفة على التحضير لمقابلات العمل بشكل جيد.