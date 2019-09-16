كيف تحصل على أكواد PSN بالمجان لشراء ألعاب Playstation

من لا يحب الحصول على الأشياء مجانًا، أليس كذلك؟ إذا كنت تقضي وقت كبير في البحث سواء عن تحميل برامج مدفوعة بشكل مجاني او سيريالات مجانية للألعاب و البرامج او حتى أكواد بطاقات شحن الرصيد في (جوجل بلاي, وبلاي ستايشن وغيرها) لكن لا تجد شيء, فلحسن حظك انه سنقوم بعمل سلسلة مقالات أسبوعية عن كيف تجد كل هذا مجانا وبطرق قانونية.







حيث سنحاول مشاركتكم مجموعة من العروض المؤقتة التي تقوم بها الشركات من أجل الحصول على خدماتها بشكل مجاني سواء بمناسبة اعياد او مناسبات وكل ذلك بطرق قانونية دون انتهاك حقوق أي طرف, هذه العروض المجانية التي تقدمها الشركات معروفة جدا خاصة في اوربا وامريكا باسم (Giveaways).

وأول موضوع سنشارك معكم, هو حول طريقة الحصول على اكواد Gift Cards الخاصة بالـ ( Playstation) أو ما يطلق عليها ايضا (Free PSN Codes).







لكن اولا, ما نفع هاته الاكواد؟

كما يعرف الجميع فإن العديد من الخدمات على سبيل المثال لا الحصر متجر العاب بلاي ستيشن تحتاج فيها رصيد كي تستطيع شراء الألعاب التي تريد لعبها وذلك عبر أداء مبالغ مالية معينة بالبطاقة البنكية, ومن الطرق الموجودة ايضا هي شحن الرصيد عبر بطائق الهدايا والتي تشتريها من متجر ما (الصورة اسفله) أو عن طريق الانترنت او يعطيها لك صديق مثلا في عيد ميلادك, وداخل هاته البطائق التي تشبه بطاقة شحن رصيد الهاتف تجد كود معين عند إدخاله في حسابك تشحن الحساب برصيد معين.

الجميل في الامر انه هاته الاكواد التي تكون على هاته البطاقات, قد تهديها شركة مايكروسوفت المالكة لبلاي ستايشن لمجموعة من الأعضاء على شكل اكواد بالمجان. واذا استطعت الحصول على إحداها فيمكنك شحن به حسابك, وليست شركة مايكروسوفت وحدها من تعطي هاته الاكواد بل آلاف الشركات حول العالم اليوم تقدم مثل هذه الأنواع من البطاقات كنوع من الامتنان لزبنائها أو بمناسبة معينة كما سبق الذكر.







اليوم وفي هذا المقال سوف نتطرق الى اكثر من طريقة سيمكنكم من خلالها الحصول على هاته الاكواد ( Free Playstation Gift Card Codes) بالمجان,

البحث عن الاكواد بذكاء

كما شرحنا سابقا فان العديد من الشركات بل وحتى اليوتوبرز المشاهير المختصين بالألعاب يقدمون هدايا على شكل اكواد شحن رصيد يوميا وبأعداد كبيرة, ولكن يبقى العائق كيف سأعرف بذلك كي استفيد انا ايضا, الجواب عن هذا السؤال ببساطة هو Google, نعم فـ محرك البحث الشهير كافي لتحصل على ما تريد وبسرعة خيالية إذا عرفت كيف تستخدمه, وهذا ما سأريك الآن.

فيكفي التوجه إلى Google.com. والكتابة في شريط البحث، (أدخل الجملة التالية.)

“psn code site: https://www.reddit.com/r/giveaways/” (بدون علامتي الاقتباس)

بحيث تظهر لك نتائج بحث من هذا القسم الخاص بالهدايا بموقع Reddit فقط عوض أن تظهر لك نتائج عامة وبالملايين والتي قد تستغرق فيها ايام لتجد ما تريد.

فمن خلال هذه العملية البسيطة يمكنك إخبار Google بالبحث عن بعض الكلمات الرئيسية متلا (رمز PSN في هذه الحالة) على موقع ويب معين (https://www.reddit.com/r/giveaways). ويمكنك تغيير الكلمة الرئيسية في حالة اردت شيء آخر.

ملاحظة مهمة: يجب عليك دائمًا استخدام شريط الأدوات وتحديد عمليات البحث الأخيرة على الأقل من الشهر الماضي. كي لا تظهر لك نتائج قديمة.

أو يمكنك أيضًا البحث عن بطاقات هدايا Visa, و Amazon حيث أنها موجودة بكثرة ايضا، ويمكنك استخدام تلك البطاقات لشراء بطاقات Playstation مباشرةً من متجر سوني المعتمد.

وإذا كان لديك اكواد بطائق Visa، فيمكنك بيعها، فهناك مواقع التي تقدم رموز PSN رخيصة مقابل اكواد Visa.

استخدام موقع PSNReward.com

PSNReward هو موقع شرعي للحصول على اكواد PSN المجانية. حيث يقدم لك الموقع مجموعة متنوعة من العروض لاكمالها وكسب النقاط. بمجرد حصولك على الحد الأدنى والذي هو 1000 نقطة ، يتيح لك الموقع تحويل هذه النقاط الى اكواد بطاقات منها “بطائق PSN”.

عملية كسب النقاط ليست صعبة على PSNReward. فقط قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وانتقل إلى صفحة العروض. سترى معلومات كل عرض عليك اكماله بالتفصيل في يجانب كل عرض.

فعلى سبيل المثال وجدت عرض “تسجل في الموقع واحصل على 50 نقطة” سيكون عليك التسجيل في الموقع المذكور عبر الرابط الذي سيعطونك مع الالتزام بتعليماتهم وستحصل على النقاط الخمسين.

يتوفر PSNReward على بطاقات هدايا PSN بقيمة 10 دولارات و 20 دولارًا و 30 دولارًا ويمكنك الحصول على العدد الذي تريد منها طالما تجمع العدد الكافي من النقاط.

موقع PayPrizes.com

هذا الموقع مثل الذي سبقه من حيث المضمون حيث انه يتيح لك إكمال المهام الصغيرة، وبذلك يمكنك كسب مكافآت جيدة يمكنك تحويلها بسرعة إلى رموز PSN المجانية بمجرد وصولك إلى قدر معين من نقاط.

طريقة عمل الموقع لا تختلف عن سابقه, ستحتاج إلى تسجيل الدخول وبعد ذلك، انتقل إلى صفحة العروض وسترى التفاصيل التي تحتاجها بجانب كل عرض عليك اكماله.

يقدم الموقع بطاقات هدايا من فئة 10 دولارات و 25 دولارًا و 50 دولارًا, لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة شرعية للحصول على بطاقات هدايا PlayStation مجانية ، فيمكنك تجربة هذه الطريقة.

هذه أهم الطرق المعروفة في 2019 للحصول على اكواد PSN مجانية, وسوف نحرص على تحديث هذا المقال باستمرار في حالة وجود طرق جديدة, لكن انت بدورك مطالب بمشاركتنا اي معلومة تعرفها او طريقة جديدة اكتشفتها في التعليقات, اما اذا كنت تبحث عن طرق اسرع واكثر كفاءة حتى ولو بدفع القليل من المال فيبقى الحل الوحيد هو استخدام موقع eBay, وستجد بطائق للبيع باثمنة جد مناسبة بل وحتى أقل من ثمنها الاصلي احيانا.