كيف تتعلم البرمجة بطريقه سهلة وممتعه

هناك الكثير من المبتدئين الذين يدخلون في مجال البرمجة ويبحثون عن طرق تسهل عليهم التعلم لأسباب كثيرة منها صعوبة الفهم من الشخص أو لأسباب أخرى يعلمها هو ، وفى هذه المقالة سأرشدك لطرق تسهل عليك التعلم بإذن الله.

أولاً هذا يتوقف على المجال الذي تتعلمه ولقد ذكرنا ذلك في مقالة سابقه باسم (كيفية تعلم البرمجة) وهذا يختلف من مجال إلى مجال مثلما أذكر يختلف من ويب إلى موبايل إلى ديسكتوب إلى ….

أولاً عليك أن تختار المصادر الصحيحة واللازمة والتي تسهل عليك الفهم وبها معلومات قيمة وتطبيقات كثيرة. سواء هذه المصادر باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

ثانياً عليك أن تبحث وتسأل دائماً عندما تواجه أي Error أو أخطاء عليك أن تبحث عنها في Google وأن تسأل Google لا تسأل من هو أقوى منك في المجال لأن هذا سوف يضيع عليك الكثير من المعلومات الأخرى.

ثالثاً عليك أن تكتب ما تشاهده على ورق وهذه الطريقة ممتازة جداً نعم مثلما أقول فأنا قمت بتجريبها وحقاً ممتازة وعندما تكتب برنامج جديد عليك قبل كتابته خوارزمية البرنامج على ورق أي تخطط له قبل الكود الذي ستكتبه. والذي سوف تقوم بكتابته على ورق سوف ترجع له في وقت ما. وهذا هو ما في الأمر من إفادة.

رابعاً التطبيق عليك أن تطبق باستمرار ودائماً عليك أن تطبق على ما تشاهده في الكورس سواء كنت تشاهد مع نفسك أو مع مجموعة وهنا أقصد سواء كنت أونلاين أو أوفلاين في مكان ما عليك أن تطبق ما تأخذه دائماً وهذا سيفيدك جداً عزيزي المبتدأ

خامساً وهذه الأخيرة ونصيحة لكم أصدقائي المبرمجين وهي عليك أن لا تشتت نفسك في أكثر من مكان وأكثر من مسار مثلاً

لا تتابع أكثر من كورس في لغة برمجة واحدة

لا تدخل في مجال قبل أن تنهي المجال الذي كنت تتعلمه

لا تتعلم أكثر من لغة برمجة في نفس الوقت

إذا فعلت هذه الأشياء صدقني لن تنجح أبدا لأنك لا تتعلم شيء بل تضييع هدفك الذي تريده . لذلك إياك ثم إياك أن تشتت نفسك.

وإلى هنا نكون قد ختمنا موضوعنا ، أتمنى أن تكونوا قد نفعكم هذا المقال ، وكان معكم، مهاب!