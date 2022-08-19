كيف افتح الهاتف الذكي في حالة نسيان رمز القفل؟… بطريقة سهلة وبسيطة

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة لفتح قفل نمط أي هاتف في حالة نسيانهم رمز المرور الخاص بالجهاز، والذي يستخدمونه أحيانًا لحماية المعلومات المحفوظة على هواتفهم الذكية من أي شخص يريد الوصول إلى الصور أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المهمة، فأي شخص ينسى رمز المرور الخاص بهاتفه الذكي سيواجه مشكلة خطيرة قد تجبره على فقد جميع البيانات وجميع الملفات والبرامج المثبتة على الجهاز بعد إعادة ضبط المصنع بالهاتف.

فتح الهاتف باستخدام حساب Google

ترتبط معظم هواتف أندرويد بحساب جوجل، ما عليك سوى الضغط على نسيت كلمة المرور على الهاتف بعد إدخال رمز الحماية عدة مرات، وسيُطلب منك إدخال تفاصيل حساب جوجل لتسجيل الدخول، بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Google الخاص بك، اضغط فوق تسجيل الدخول، ثم أعد تعيين كلمة مرور الهاتف.

فتح الهاتف باستخدام كلمة سر النسخة الإحتياطية

عندما تنسى رمز الأمان الخاص بك، سواء كان نمطًا أو شكلًا معينًا، أو قفل الوجه أو القفل الصوتي، يمكنك إلغاء قفل هاتفك باستخدام رقم تعريف شخصي بديل تتطلب معظم هواتف أندرويد من المستخدم إدخال رقم تعريف شخصي بديل عند إعداد نظام قفل أمان الهاتف، بعد إدخال كلمة السر للنسخة الإحتياطية، سترى رسالة أنك تستخدم كلمة السر لاستعادة رمز الأمان الخاص بهاتفك إلى طريقة إلغاء القفل غير معروفة استخدمتها سابقًا، بمجرد الانتهاء من كل شيء، يمكنك اختيار قفل أمان جديد من اختيارك.

فتح الموبايل عن طريق تطبيق خارجي

عندما يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت أو شبكة Wi-Fi، يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر أو أي هاتف آخر لتسجيل الدخول إلى برنامج خارجي مثبت مسبقًا لمساعدتك في إعادة تعيين كلمة مرور هاتفك.

فتح الموبايل باستخدام اعادة ضبط المصنع

إعادة ضبط المصنع هي إحدى أكثر الطرق شيوعًا لإلغاء قفل هاتفك عندما تنسى رمز الأمان لأول مرة، ماعليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر رفع الصوت في نفس الوقت حتى تظهر قائمة الخيارات استخدم زر التشغيل لأعلى ولأسفل، قم بالتمرير لتحديد إعدادات المصنع، واستخدم زر الطاقة لتأكيد إعادة الضبط، سيتم حذف جميع البيانات والإعدادات المحفوظة مسبقًا.