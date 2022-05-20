كيف اغير اسم المستخدم في السناب هذا ما تساءل عنه الكثيرين من مستخدمي تطبيق Snapchat بحيث يواجه العديد صعوبة في إجراء هذا الأمر داخل التطبيق، ولهذا أعلنت الشركة المصنعة لتطبيق Snapchat بأن هذا التحديث تم توفيره داخل التطبيق والذي سيمكن جميع المستخدمين من تغيير اسم المستخدم القديم الخاص والحصول على اسم جديد، كما أعلنت الشركة بأن هذه الميزة تم تفعيلها في 23 فبراير وأوضحت أيضًا بأن المستخدم ليس بحاجة إلى إنشاء حساب جديد وأن تغير اسم المستخدم لن يؤثر نهائيًا على فاعلية الحساب سواء كان قوائم الأصدقاء أو رموز Snap أو نتائج Snap وأيضًا الذكريات المخزنة داخل التطبيق.

كيف اغير اسم المستخدم في السناب

لكي تتمكن من تغير اسم المستخدم عليك في البداية تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق ومن ثم اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بفتح تطبيق Snapchat على الجوال وذلك بعد تحديثه ومن ثم قم بالنقر على Bitmoji الخاص بك داخل التطبيق.

على الجوال وذلك بعد تحديثه ومن ثم قم بالنقر على Bitmoji الخاص بك داخل التطبيق. من بعدها عليك القيام بالنقر على تبويب الترس الموضح أمامك.

قم بتحديد اسم المستخدم ومن ثم قم بالنقر على تغيير اسم المستخدم.

قم بعدها بإدخال الاسم الجديد الذي ترغب في داخل Snapchat.

وبهذا نكون قد أجبنا عن سؤال كيف اغير اسم المستخدم في السناب من خلال هذه الخطوات البسيطة السابقة.

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كيف اغير اسمي في السناب عند الكل

يعد هذا السؤال أيضًا من الأسئلة الرائجة بخصوص تطبيق سناب شات والمتداولة عبر المنصات المختلفة وسنتناول الإجابة عنه من خلال هذه الخطوات التالية:

• قم بفتح تطبيق Snapchat على هاتفك الجوال سواء كان أندرويد أو أيفون.

• من بعدها عليك القيام بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ومن ثم رقم المرور.

• قم بعدها بالنقر على Bitmoji الموجودة في أعلى زاوية الشاشة للبدء في الإجابة عن كيف اغير اسم المستخدم في السناب.

• من بعدها سيتم نقلك إلى ملف التعريف الخاص بك ومن ثم قم بالنقر على تبويب الترس الموضح داخل ملفك التعريفي.

• سيتم نقلك إلى الإعدادات الخاصة بسناب شات ومن بعدها قم بالإنتقال إلى قسم حسابي والنقر على اسم المستخدم من خيار عيد الميلاد.

• قم بعدها بالنقر على خيار تغيير اسم المستخدم والموضح باللون الأزرق لكي تتمكن من الإجابة على كيف اغير اسم المستخدم في السناب عند الكل.

يمكنك اتباع الآتي لاستكمال تغيير اسم المستخدم:

بعد إتمام الخطوات السابقة ستظهر لك نافذة توضح لك أن اسم المستخدم يتم تغييره مرة واحدة في العام.

فور قيامك بتغيير اسم المستخدم القديم الخاص بك لن يتمكن أحد من أخذ الاسم القديم ولا حتى أنت.

قم بعدها بالنقر على تبويب استمرار لتستكمل الحصول على إجابة كيف اغير اسم المستخدم في السناب.

قم بإدخال اسم المستخدم الجديد الذي ترغب في التغيير إليه ومن بعدها التحقق من هذا الاسم وبعدها قم بالقر على Next.

قم بإدخال كلمة المرور لتأكيد تغيير الاسم ومن ثم النقر على تبويب تأكيد ومن بعدا النقر على زر المتابعة.

في النهاية ستحصل على نافذة توضح نجاح عملية تغيير الاسم.

وبهذا نكون قد أجبنا على كيف اغير اسم المستخدم في السناب وبأكثر من طريقة للتسهيل على جميع المستخدمين تغيير اسم المستخدم.