من أهم التساؤلات التي تراود الجميع خاصة مستخدمي تطبيق snap وهو كيف ارجع الستريك في السناب، خاصة أن تطبيق snapchat يُعد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة والذي يحوي الملايين من الأفراد والمستخدمين، حيث يُتيح لك تطبيق السناب العمل على تصوير مقاطع فيديو مع إتاحة العديد من الفلاتر المتطورة، ومع مرور التطبيق بالكثير من التطورات منذ إصداره جعل الكثيرون يتسائلون حول كيفية استرجاع الستريك، وهذا ما سنتناوله خلال مقال اليوم مع عرض لكافة المعلومات التي تهمك كمستخدم لهذا التطبيق يُريد الاستفادة من كافة ميزاته وخصائصه.

ما هو الستريك بالسناب وأهميته ؟

قبل التطرق لموضوع اليوم وهو كيف ارجع الستريك في السناب، كان لا بد لنا من عرض شرح مبسط ولكنه أكثر من مفيد حول ما هو الستريك وأهميته لمستخدمي السناب شات، ستريك سناب هو عبارة عن عداد يظهر على هيئة إيموجي بجانب الأشخاص الذين تتراسل معهم إما بمقاطع الفيديو أو الصور لعدة أيام متتابعة ومتواصلة.

أهمية الستريك في السناب شات

للستريك في السناب شات أهمية وفوائد متعددة تتضح كالتالي :-

يمكنك الستريك من التعارف على الأصدقاء الأكثر تواصل وتفاعل معك.

يمكنك الستريك أيضًا من الوصول السريع إلى التواصل مع الأصدقاء على تطبيق السناب شات.

يوفر لك السرعة المطلوبة لتتمكن من نشر أفكارك وأهدافك المشتركة مع الأصدقاء.

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كيف ارجع الستريك في السناب

وللإجابة على السؤال الأكثر تداول وبحثًا على محركات البحث وهو كيف ارجع الستريك في السناب، خاصة إن السناب يعتبر حاليًا من ضمن أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي والتي شاركت التحديثات الجديدة، ومن خلال الخطوات التالية سنجيب على تساؤل كيف ارجع الستريك في السناب كالتالي :-

قم بالانتقال إلى صفحة سناب شات الرئيسية .

. الضغط على خيار call us اتصل بنا.

الانتقال إلى قسم ” كيف يمكننا المساعدة”.

الضغط على على خيار ” لقد اختفت my snap streaks.

قم بملء الاستبيان والإجابة عن الأسئلة المطلوبة حتى تتمكن من إتمام المهمة.

الضغط على أيقونة ( إرسال ).

كيف ازيد الستريك في السناب ؟

تستطيع العمل على زيادة الستريك من خلال الاستمرار في ارسال اللقطات لمقاطع الفيديو والصور وتبادلها بين الأصدقاء.

القيام بإرسال التفاصيل خلال المناسبات أول بأول.

زيادة التفاعل بينك وبين الأصدقاء بشكل شبه يومي كفيل بزيادة الستريك في السناب.

ملاحظات هامة