كيف أقوي إرسال المودم؟ أفضل واسهل 7 طرق لتقوية الواي فاي

يواجه مستخدمو الإنترنت المنزلي (المودم) مشاكل عديدة تؤثر في سرعة الإنترنت وسوء التحميل؛ مما يجعل التصفح والاستخدام تجربة سيئة بالنسبة لهم، في هذه الحالة تستدعي الحاجة لمعرفة كيف أقوي إرسال المودم بدقة عالية.

كيف أقوي إرسال المودم

تتعدد الطرق المتاحة للمساعدة في تقوية إشارة جهاز المودم والتخلص من مشاكله، ومنها ما يلي:

محولات شبكة تقوية الإرسال

يفيد محوّل تقوية الشبكة في تعزيز كفاءة الإرسال عن طريق إيصاله مباشرة بالمودم من خلال استخدام كابل مع جهاز التوجيه، ومع ضرورة التحقق من توصيل المحوّل ضمن الغرفة المراد تقوية الإرسال بها.

إعادة تركيب الهوائيات

إذا كان جهاز التوجيه مزوداً بهوائيات خارجية متعددة؛ ينصح بإعادة تركيبها مجدداً، بحيث يتخذ أحدهما وضعية عمودية، بينما يسقط الآخر أفقياً على العمودي؛ بهدف تعزيز قوة الإرسال، ولكن في حال الأجهزة ذات الهوائي الواحد ينصح بجعله موجهاً أفقياً أو عمودياً حسب رؤية المستخدم في وضعية زيادة السرعة.

تجديد موضع المودم

للحصول على إشارة إرسال قوية من مودم الإنترنت، ينصح باختيار موقع مرتفع لوضع المودم، وتزداد القوة عند وضع الجهاز في مكان تقل به الحواجز المانعة؛ إذ تؤدي إلى تقليل سرعة انتقال البيانات، مثل الجدران أو الأجهزة الأخرى وغيرها.

توقيت إعادة تشغيل الجهاز

من خلال توقيت المودم يمكن إعادة تشغيل الجهاز يومياً بشكل ذاتي؛ لتعزيز قوة الإرسال وزيادتها، وينصح بالتحقق من عدم وجود أي نوع من المشاكل المؤثرة سلبياً على قوة الإرسال، مثل التحميل الزائد أو عوامل الحرارة.

استبدال الهوائي

إذا كان الهوائي يرسل بيانات لمسافات قصيرة فقط؛ في هذه الحالة لا بد من استبدال الهوائي بآخر، مع التحقق من طول المسافة التي يغطيها للإرسال.

فحص سرعة الإنترنت

قد تكون سرعة الإنترنت سبباً في سوء إرسال البيانات؛ ويمكن التحقق من ذلك بالولوج إلى المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك مثل speedtest.net وعمل فحص لسرعة الإنترنت، وفي حال مواجهة مشكلة في ذلك ينصح بالاتصال بالشركة المزودة وطلب رفع سرعة الإنترنت وحل المشكلة.

اقتناء جهاز مودم أصلي

أخيراً، إذ كنت ترغب في تقوية إرسال المودم، عليك اقتناء جهاز مودم من مصدر موثوق يتمتع بخصائص ومميزات فريدة؛ تجنباً للمشاكل التي تضعف كفاءة إرسال البيانات، حيث أن بعض الشركات المصنعة لا تجتهد في الصناعة، مما يجعل الأداء ضعيف.