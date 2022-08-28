كيف أفعل الواي فاي على البلاك بيري؟ .. إليكم أفضل 3 طرق

حالياً أصبح من السهل توفير المبالغ الطائلة التي تُهدر على استهلاك بيانات جوال بلاك بيري، من خلال الاتصال بالواي فاي، ولكن كيف أفعل الواي فاي على البلاك بيري من أجل الاحتفاظ بالمعلومات والبقاء متصلاً بشبكة الإنترنت في حال التواجد خارج النطاق؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن.

كيف أفعل الواي فاي على البلاك بيري

هناك عدة طرق تسهل الاتصال بالإنترنت من خلال تفعيل الواي فاي على البلاك بيري، منها ما يلي:

تفعيل نقطة الاتصال

يمكنك اتباع خطوات بسيطة لتفعيل الاتصال بالإنترنت عبر نقطة اتصال الهاتف، وذلك على النحو التالي:

الذهاب إلى الإعدادات Setting من هاتف بلاك بيري.

النقر على خيار “الشبكة والاتصال”، ثم التمرير للوصول إلى نقطة اتصال الجوال (Mobile HotSpot).

اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة في حال التفعيل للمرة الأولى.

تفعيل خيار نقطة الاتصال بتمرير الزر نحو ذلك.

اتباع الخطوات ذاتها للاتصال براوتر الإنترنت من خلال مزود الواي فاي.

رمز التعريف الشخصي

من الطرق الشائعة أيضاً، تفعيل رمز التعريف الشخصي PIN للاتصال مباشرةً بشبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

من الشاشة الرئيسية، انقر على زر إدارة الاتصالات Manage Connection في جهاز البلاك بيري.

اذهب إلى خانة إعدادات شبكة الواي فاي لبدء تفعيل الاتصال.

اختر أيقونة الشبكة Network، ثم ابحث عن الشبكات المتوفرة في النطاق.

انقر فوق الشبكة المراد الاتصال بها، ثم انتظر حتى ظهور صندوق الحوار.

اضغط فوق زر التالي Next؛ لتمكين جهاز البلاك بيري من تخصيص رمز التعريف الشخصي لجهاز المستخدم.

انتظر للحصول على رمز التعريف، ثم املأ الخانة المخصصة لذلك بالرمز من خلال شاشة إدارة نقطة الوصول.

اضغط على زر التالي، والآن تجد الاتصال بالواي فاي متوفراً.

الاتصال بشبكة الواي فاي

الطريقة الأخيرة في تفعيل الاتصال بالواي فاي على جهاز البلاك بيري تكمن في اتباع الخطوات التالية: