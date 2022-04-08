كيف أضيف بطاقة الصراف بالجوال أيفون؟ استخدام تطبيق Apple Wallet لإضافة بطاقة الصراف لهواتف iPhone

سؤال يتكرر ذكره عند الكثيرين كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال أيفون iPhone واندرويد، حيث وضعت شركة Apple Pay خدمة تسديد جميع الرسوم المستحقة بطريقة إلكترونية دون استعمال العملة النقدية ودون العناء والذهاب للوكالة قصد التسديد.

تطبيق محفظة آبل

خاصية تطبيق محفظة آبل في جهاز الآيفون iPhone لديها القدرة على تخزين التصاريح في نظام تشغيل هواتف الآيفون، حيث تخزن داخل البطاقات الرقمية الخاصة بقسائم صعود الطائرة الإلكترونية، وأيضا بطاقات أخرى كالهوية للطلاب و المتاجر الإلكترونية وغيرها من البطاقات، ويسمى هذا التطبيق Apple Wallet كتسمية حديثة لما كان معروف سابقا من شركة Apple Inc وهو Passbook حيث يعمل على النظام ios6، أما ائتمان آبل ومنذ سنة 2019 فهو يشتغل على نظام ios9.

كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال ايفون

سؤال يطرحه الكثيرون عن الطريقة التي يتم بها إضافة بطاقة الصراف بالجوال إلى أجهزة الآيفون عبر استخدام تطبيق Apple Pay، ويكون ذلك بطريقة بسيطة وآمنة كما يلي:.

أولى الخطوات هي القيام بفتح تطبيق Apple Pay على أحد أجهزت الآيفون.

ثم بعد ذلك النقر على (إضافة بطاقة) والضغط على متابعة.

تليه النقر على إضافة بطاقة مختلفة إن وجدت بطاقة سابقا.

وضع البطاقة بكيفية تسمح لكاميرا ايفون من التقاطها وتصويرها لقراءة البيانات.

إدراج رمز البطاقة وهو مؤلف من ثلاث أرقام ومكانه خلف البطاقة.

وبعد قراءة الشروط جيدا قم بالضغط على “قبول الشروط والأحكام” ثم متابعة.

استخدام تطبيق Apple Wallet لإضافة بطاقة الصراف لهاتف للآيفون

الإجابة على استفسار كيف أضيف بطاقة الصراف يهاتف آيفون باستعمال تطبيق Apple Wallet؟ تكون كالآتي:.