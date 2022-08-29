كيف أدق على حساب شخص إس تي سي؟

قدمت شركة الاتصالات السعودية إس تي سي، خدمة فريدة من نوعها، وهي خدمة حسابي، التي تمكن مستخدمي خطوط إس تي سي مسبقة الدفع، من الاتصال على أي شخص أرادوه، بالاعتماد على رصيد مستقبل المكالمة، وفقًا لبعض الشروط المحددة التي سنوردها في هذا المقال.

خطوات الاتصال على حساب مستقبل المكالمة في شبكة إس تي سي

يمكنك الاتصال على شخص ما على حسابه، عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا افتح تطبيق الهاتف.

وفي خانة كتابة الرقم، اكتب رمز الخدمة *199*.

ثم اكتب رقم الجوال الذي تريد الاتصال به بشكل صحيح، فكتابة الرقم بشكل خاطئ سيُفشل الاتصال.

وأخيرًا اكبس على رمز المربع (#)، ومن ثم انقر على أيقونة الاتصال.

سيكون للطرف الآخر “مستقبل الاتصال” الحق في رفض المكالمة أو قبولها.

إن أراد قبول الاتصال، يجب على المستقبل الضغط على رمز النجمة بعد الرد على المكالمة، وبهذا ستكون تكلفة المكالمة على حساب مستقبل الاتصال.

أما إن أراد رفض المكالمة، فما عليه إلا أن يقوم بالكبس على رمز المربع “هاش #”، وذلك بعد الرد على المكالمة أيضًا.

في حالة الرفض سيتم إرسال رسالة إلى المتصل، تعلمه برفض المكالمة من قبل مستقبل الاتصال، وبإمكان المتصل معاودة الاتصال به في وقت لاحق.

في حال لم يقم مستقبل الاتصال بالرد على المكالمة خلال 30 ثانية من طلب الاتصال، يتم إرسال رسالة من قبل شركة الاتصالات إلى المتصل، تخبره بأن الطرف الآخر لا يمكنه الرد على الاتصال حاليًا، وأن عليه إعادة المحاولة في وقت لاحق.

شروط استخدام خدمة حسابي في شبكة اتصالات إس تي سي

هناك عدة شروط لا بد من توافرها لاستخدام خدمة حسابي من STC، وهي: