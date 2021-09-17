كيفية نقل جميع بياناتك إلى هاتف آيفون جديد

طرحت شركة آبل iPhone 13 الجديد قبل أيام قليلة، لذا يفكر الكثير من الناس في الترقية إليه بدلاً من iPhone القديم.

تعد عملية نقل البيانات من iPhone القديم إلى الهاتف الجديد من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يتوقف المستخدمون عن البحث عنها. تتفهم شركة Apple هذا جيدًا، لذلك قرروا جعل عملية نقل البيانات من هاتف قديم إلى هاتف جديد سهلة وبدون عناء.

تعمل هذه الطريقة عن طريق النسخ الاحتياطي للهاتف القديم واستعادته مباشرة إلى الهاتف الجديد أو الاعتماد على تطبيق Apple Phone Transfer.

نقل بيانات آيفون القديم إلى الهاتف الجديد بدون حاسوب:

تعتمد هذه الطريقة على تطبيق تضيفه Apple تلقائيًا إلى جميع الهواتف، يسمى تطبيق الملاحة، ينشئ هذا التطبيق اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا بين هاتفين محمولين ، ثم يقوم تلقائيًا بنقل البيانات بينهما.

يمكنك استخدام هذا التطبيق من خلال الخطوات التالية:

تحتاج إلى استخدام هذه الطريقة بمجرد فتح قفل هاتف جديد، لذلك لا تفتح قفل هاتفك حتى تكون جاهزًا.

عند تشغيل الهاتف الجديد، ستجد خيار إدخال معلومات حساب Apple الخاص بك، أدخل معلومات الحساب.

بعد ذلك، يتيح لك التطبيق نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد.

ثم ضع الهاتفين جنبًا إلى جنب، مع التأكد من أن كلا الهاتفين متصلان بمصدر الطاقة وأن الهاتفين متصلان بالإنترنت.

يمكنك تخطي هذه الخطوة عن طريق توصيل الهاتفين سلكيًا، لكن هذه الطريقة تتطلب الكثير من المحولات وستمنعك من شحن الهاتف أثناء النقل.

وعندما يتصل الهاتفان بأي شكل من الأشكال.

ستجد أن شاشة الهاتف الجديد تعرض رسمًا متحركًا سريعًا، وشاشة الهاتف القديم قد فتحت بالفعل تطبيق الكاميرا.

يتطلب منك التطبيق توجيه كاميرا هاتفك القديم إلى شاشة هاتفك الجديد لتسجيل الاتصال.

بعد ذلك ، تبدأ عملية نقل البيانات، وعندما تنتهي، سيطلب منك الهاتف الجديد إدخال معلومات حساب Apple الخاص بك.

عندما تكمل النافذة التي تطلب منك قراءة الشروط والمحتويات الأخرى ، تكون عملية النقل قد اكتملت.

استخدام حاسوب ماك:

إذا كنت ترغب في نقل النسخ الاحتياطية من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac، فيمكنك الاعتماد على هذه الطريقة.

قم بتوصيل iPhone الجديد بالكمبيوتر، وافتح تطبيق File Explorer، وانقر فوق New Phone في القائمة اليسرى.

سيسألك الكمبيوتر بعد ذلك عما إذا كنت تريد إعداد هاتفك كهاتف جديد تمامًا واستعادته من النسخة الاحتياطية.