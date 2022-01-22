إذا كنت لا ترغب في رؤية منشورات انستقرام الترويجية في حسابك، ففي هذه المقالة سوف نعرض كيفية منع الإعلانات على انستقرام، والواقع هناك طرق مختلفة لإزالة إعلانات Instagram ، حيث أن انستغرام كتطبيق شائع ومفيد، فإنه بحث عن طريقة لكسب المال منذ بدايته، وكانت هناك طريقتان للقيام بذلك: إما تلقي الأموال من ما يقرب من مليار مستخدم قبل تسجيل الدخول، أو بتحقيق ربح من خلال الإعلان عن منشورات الشركات الكبيرة، وقد اختار Instagram الطريقة الثانية، وهكذا بدأنا نشاهد المنشورات الترويجية أو الدعائية من ذلك اليوم .

كيفية منع الإعلانات على انستقرام

طرق إزالة الإعلانات على تطبيق انستقرام

بداية يجدر التنويه إلى أن المنشورات الترويجية إذا لم تشاهدها من قبل فهذه الميزة لم يتم تفعيلها بالنسبة لك من قبل انستغرام حتى الآن، وتظهر هذ المنشورات غالبًا في خلاصات حساب الأعمال في Instagram، أما إذا كان لديك حساب انستغرام شخصي أو خاص ، فلن ترى هذا النوع من المنشورات.

وتشمل المنشورات الإعلانية، الشركات التي تنشر صورًا ومقاطع فيديو جذابة لإقناع المستخدمين بشراء المنتج أو متابعته، وليس مثيرًا للاهتمام على الإطلاق مشاهدة هذا المحتوى الإعلاني عدة مرات، لذلك فيما يلي طرق حول كيفية منع الإعلانات على انستقرام:

الطريقة الأولى: إخفاء الإعلان

في الواقع يجب أن نعترف بأنه لا يوجد زر سحري أو طريقة محددة لحذف المنشورات الإعلانية، وإنما نحتاج إلى معاملة Instagram كشخص ذكي وإخباره أننا لا نحب منشوراته الإعلانية، وللقيام بذلك، وعندما تصادفك إعلانات Instagram في خلاصتك، قم بإخفائها بالطريقة التالية:

انقر على النقاط الثلاث في أعلى يمين المنشور، وفي النافذة المنبثقة التي تظهر، انقر فوق إخفاء الإعلان .

سيتم سؤالك لماذا تريد إخفاء هذا المنشور؟ اختر إنه غير مناسب من الخيارات الظاهرة، هذا الخيار يخبر Instagram أن هذا المنشور الترويجي أو الإعلان غير مناسب لك ولا تريد رؤيته.

سيؤدي تكرار هذه العملية لكل إعلان على Instagram إلى تقليل عدد المنشورات الإعلانية في خلاصتك بشكل كبير.

وبالطبع ليس هذا الخيار الوحيد الذي لا تريد رؤية الإعلان لأجله، فهناك خيارات أخرى من بينها: أراها كثيرًا، وليست ذات صلة، ومن خلال هذه الخيارات فانت تخبر انستقرام فقط أن هذه المنشورات الإعلانية لا تتطابق مع المفضلة لديك، ومن خلال القيام بذلك، يقلل Instagram من عدد المنشورات ويحاول أن يظهر لك المنشورات الأكثر انسجامًا مع اهتماماتك.

وقد تسأل نفسك هنا كيف يتعرف Instagram على ما ينسجم مع اهتماماتنا؟ تُعد خوارزميات Instagram أكثر ذكاءً مما نعتقد، حيث يمكنها تحديد منشورات الإعلانات الأفضل بالنسبة لك بناءً على نتائج موضوعاتك المفضلة، ومتابعيك وأولئلك الذين تتابعهم .

الطريقة الثانية: الإبلاغ عن الإعلان

يمكنك أيضا الإبلاغ عن الإعلان، للقيام بذلك ، انقر فوق الإبلاغ عن إعلان عن طريق:

النقر على النقاط الثلاث أعلى الصفحة، وهذا أيضًا للإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على محتوى غير لائق على Instagram.

ومن خلال تحديد هذا الخيار ، يعدك Instagram بأنه لن يعرض لك أي منشور إعلاني آخر من نفس الحساب.

الطريقة الثالثة: منع الإعلان

والطريقة الثالثة في كيفية منع الإعلانات على انستقرام وإزالتها هي حظر حساب المرسل، وللقيام بذلك :

انتقل إلى ملف التعريف وانقر على خيار الحظر من خلال النقر على النقاط الثلاث في أعلى الصفحة.

بالطبع، سيؤدي هذا إلى إزالة إعلانات صفحة واحدة فقط ويجب عليك تكرار ذلك لأي حساب إعلان آخر.

ويجدر الذكر أنه لا توجد طريقة واحدة سهلة لإزالة إعلانات Instagram دفعة واحدة، ولكن يمكن أن تقل رؤيتهم باتباع بالطرق المذكورة.

كيفية التعرف على إعلانات انستقرام

وفي سياق متصل بشأن كيفية منع الإعلانات على انستقرام، كيف تعرف إعلانات انستغرام من المنشورات العادية؟ تحتوي منشورات إعلانات Instagram على بعض الميزات المختلفة وهي:

تظهر كلمة رعاية فوق الإعلان، وهذا يعني أنه تم الدفع لـ Instagram لعرض هذه المنشورات لديك.

يظهر زر للقيام بإجراء معين أسفل المنشور، ويمكن أن يتضمن هذا الزر أنواعًا مختلفة من الإجراءات بناءً على المحتوى، فمثلا:

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هاتان هما الطريقتان اللتان يمكنك من خلالهما التعرف على منشورات Instagram الترويجية (الإعلانات)، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان مصدر المنشور غير معروف لك، فقد يكون إعلانًا.

ويمكنك الإعجاب بهذه المنشورات الترويجية، أو التعليق عليها أو حفظها أو مشاركتها مثل المنشورات العادية، وبالطبع فإن القيام بأي من هذه الأمور يدل على أنك مهتم بها وبالمحتوى، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة إزالتها لاحقًا.

هل يوجد تطبيق لإزالة إعلانات Instagram؟

وبما يتعلق بـ كيفية منع الإعلانات على انستقرام، قد يتساءل البعض حول وجود تطبيق او برنامج لإزالة إعلانات انستغرام، في الواقع، لا يوجد برنامج لفعل ذلك، لأنه لا توجد طريقة واضحة لإزالتها، لذلك يجب عدو الوثوق في أي نوع من التطبيقات التي تهدف إلى إساءة استخدام معلوماتك الشخصية.