من منا لم يتعرض إلى الكثير من المكالمات المزعجة مجهولة الهوية، ما يؤدي إلى عدم الرغبة في الرد على رقم مجهول، اعتقادًا بأنه يرغب في المضايقة فحسب؟ ولكن في الحقيقة قد يكون المتصل شخصًا تعرفه، سيناقشك في عملٍ أو يستنجد بك في كارثة ما، لذا سنعرض عليك اليوم كيفية معرفة اسم المتصل عن طريق الرقم؛ للتفرقة بين الأرقام المزعجة وغير المزعجة، فتابع معنا.

التعرف على هوية المتصل عبر الرقم

الهدف الأساسي لهذه التقنية هو التعرف على هوية من يقوم بمُضايقتك، إذ يُمكنك معرفة اسم هذا المتصل وعنوانه، وبريده الإلكتروني، وصورته الشخصية، وتهديده بأنه إن لم يتوقف عن الاتصال بك، فإنك ستبلغ عنه في مركز الشرطة، عن طريق المعلومات التي عرفتها عنه من خلال تطبيقات مجانية وبسيطة، تعمل تلقائيًا بمجرد ظهور رقم غير مُسجل على الهاتف، وتعرض كافة البيانات المطلوبة، ونتحدث في السطور التالية عن أشهر تطبيقين في الكشف عن هوية المتصل المجهول.

معرفة اسم المتصل عن طريق Truecaller

لا يحتاج هذا التطبيق إلى العديد من الخطوات لتفعيله، بل بمجرد تثبيته سيقوم بعمله بشكل تلقائي عند ظهور رقم غير مسجل على الجوال، أما إذا لم تكن ترغب في تثبيت التطبيق على هاتفك، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية، للكشف عن هوية الرقم المجهول:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج تروكولر من منصة الويب.

ثم إدخال رقم الجوال الذي ترغب في التعرف على هويته في شريط البحث الخاص بالبرنامج، والنقر على “بحث”.

الانتظار بضع ثوانٍ، لتظهر كافة بيانات صاحب الرقم المجهول.

معرفة الرقم المجهول عبر تطبيق Mobile Tracker

يتشابه هذا التطبيق كثيرًا مع تطبيق تروكولر، حيث يُظهر كافة بيانات الرقم المجهول أثناء الاتصال، ويساعدك على وضع هذا الرقم في القائمة السوداء مثل تروكولر تمامًا، لذا ما عليك إلا: