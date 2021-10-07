كيفية مشاهدة الصور في واتساب سريًا دون فتح الدردشة.. وإخفاء علامات√√

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن كيفية مشاهدة الصورة التي تُرسل إليهم من خلال بعض الأصدقاء بشكل سري، دون إعلامهم برؤيتهم لها، وهو الأمر ذاته بالنسبة لقراءة الرسائل دون ظهور العلامات الزرقاء التي تشير إلى رؤية المرسل إليه للرسالة، ووفقًا لآخر التحديثات الجديدة من التطبيق، فيوجد خيار يمكنه تفعيله يدويًا، يُمكن المستخدم من معاينة الصورة المرسلة عبر WhatsApp بشكل سري، مع العلم أنه سيتم تعميمها خلال الفترة المقبل على باقي الهواتف.

مشاهد الصور سريًا في واتساب

يمكن فتح ومشاهدة صور الدردشات بشكل سري لهواتف الآيفون، من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب.

الخروج من جميع الدردشات.

العودة إلى نافذة الدردشات الرئيسية.

قم بتحديد الدردشة التي ترغب في معاينتها.

اضغط لأسفل والتمرير إلى اليسار.

من خيار المزيد اضغط على تصدير الدردشة.

يمكنك إرفاق الوسائط بالدردشة وتصدير كل شيء.

ثم اضغط على حفظ في الملفات.

وباتباعك الخطوات السابقة، تكون قد استطعت من حفظ جميع الصور المرسلة في الدردشة على جوالك، يجب عليك التوجه إليها ثم مشاهدتها وقراءاتها دون الدخول من الدردشات وفتحها.

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كيفية إخفاء العلامات الزرقاء

أما عن كيفية قراءة علامات التنبيه الزرقاء التي تشير إلى رؤيتك لما تم إرساله لك في الدردشة، دون إعلام المُرِسل، فيمكنك متابعة الخطوات التالية التي أوضحناها لكم من قبل: