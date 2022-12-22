تخلص من الإزعاج على سناب شات بخطوات بسيطة

نجح تطبيق سناب شات Snapchat خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق، و لاسيما أنه يقدم محتوى ممتع وترفيهي للمستخدمين مقارنة بتطبيقي إنستجرام وفيسبوك، ولكن قد يواجه بعض المستخدمين بعض العوائق والتي قد تكون مصدر إزعاج لهم على التطبيق.

طريقة كتم الإشعارات على سناب شات

من جانبه أوضح موقع “Business Insider”، أن إدارة التطبيق تحدث دائماً نوعاً من التوازن في الإشعارات، حيث يمكنك التواصل مع الأصدقاء والبقاء على اتصال معهم، ولكن في نفس الوقت قد لا ترغب في الإطلاع على كل ما ينشرونه.

وهنا يتيح سناب شات عدد من الميزات الرائعة التي أسعدت مستخدميه خاصة بالتحكم في الإشعارات الكثيرة، وذلك من أجل البعد عن الإزعاج والتي منها كتم الإشعارات الخاصة بالأصدقاء.

حيث يمكنك الآن تعطيل الإشعارات الخاصة برسائل أحد الأصدقاء، كما يمكنك أيضاً كتم صوت قصص Snapchat لشخص ما بشكل منفصل، وذلك حتى لا تظهر في أعلى خلاصتك عند إنشاء القصة أو إضافتها إليك.

كيفية كتم إشعارات رسائل صديق على Snapchat

الضغط على أيقونة الدردشة.

النقر مع الاستمرار على محادثة الشخص الذي تريد كتم إشعاراته.

عليك أيقاف تشغيل إعلامات الرسائل من خلال تمرير الزر إلى اليسار.

يمكنك إيقاف تشغيل Game and Mini Notifications.

أخير الضغط على تم.

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طريقة كتم صوت قصص Snapchat

يمكنك كتم صوت قصص شخص ما على سناب شات من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية كما يلي: