كيفية كتم إشعارات الرسائل القادمة من الأشخاص والمجموعات على تطبيق ماسنجر

إذا قام أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك أو حتى مديرك في العمل بإضافتك في مجموعة ما في تطبيق الماسنجر وشعرت بالإزعاج من كثرة الرسائل فما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية للتخلص من إشعارات الرسائل المزعجة.

حل كثرة الرسائل المزعجة في ماسنجر أو واتساب يكمن في كتمها من الجوال مؤقتاً أو نهائياً، وبإتباع الخطوات التالية ستتمكن من منع الإشعارات الصادرة من مجموعات الماسنجر الخاصة بك أو حتى المحادثات العادية وقتما شئت، وأول خطوة هي التوجه لتطبيق ماسنجر “Massenger” من التطبيق أو من داخل الفيس بوك.

قم بالضغط لعدة ثوانِ على المجموعة أو المحادثة التي تريد كتمها حتى تظهر لك نافذة الخيارات، قم باختيار الغاء الإشعارات كما يظهر في الصورة أدناه.

بعد ذلك يجب عليك تحديد المدة المطلوبة والتي لن تردك فيها أي إشعارات، يمكنك كتم الإشعارات لمدة 15 دقيقة أو ساعة أو 8 ساعات أو لمدة يوم كامل أو حظر الإشعارات نهائياً حتى تقوم بتشغيلها مرة أخرى.

يرجى العلم بأن هذا الاجراء لا يمنع الرسائل من الوصول إليك وإنما يحجب الإشعارات فقط، وعند إعادة تشغيل اشعارات الرسائل ستصلك الإشعارات مجدداً.