تمكنك بعض الخدع والتطبيقات من قراءة رسائل واتساب المحذوفة بسهولة، قد تقوم بإرسال رسالة وتقوم بحذفها على الفور أو يراسلك أحد الأشخاص وتجد رسالة قد تم حذف الرسالة وترغب في رؤية الرسالة وقراءتها إن كان أمر المرسل يهمك ومن الخدع التي تمكنك من قراءة الرسائل هي الأرشفة وهي الطريقة الأولى.

كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة

الطريقة الأولى :-

يوجد بالواتساب خاصية الأرشفة وهناك العديد من الخيارات التي منها الأرشفة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية وهناك أبداً وهو مخصص لمن لا يرغب في أرشفة محادثاته، ولكي تسترجع الرسالة المحذوفة يجب أن تكون من مفعلي خاصية الأرشفة وكل ما عليك هو حذف التطبيق وإعادة تحميله مرة أخرى وبهذا يسترجع الواتساب جميع الرسائل بما فيهم المحذوفة.

الطريقة الثانية لتتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة

في الطريقة الثانية نستعين بأحد التطبيقات المساعدة مثال على تطبيقات الهاتف تطبيق يسمى notification history وفكرة التطبيق باختصار شديد هو حفظ أي إشعار رسائل تقوم بتحدديها من خلال الإعدادات وهنا عند مجيء أي رسائل يقوم التطبيق بعرض الإشعارات بما فيهم الرسائل المحذوفة قبل الحذف ويمكنك قراءة الرسالة من النوتفكيشين للمحادثة.

ليس هذا هو التطبيق الوحيد ولكن هناك العديد من التطبيقات التي تدعم قراءة الرسائل حتى بعد حذفها ومنها notification log وجميع التطبيقات المشابهة وهي تعمل بنفس الفكرة وهي إرسال إشعار في نفس اللحظة التي يقوم بها شخص ما بإرسال أحد الرسائل، ولكن يجب أن تمنح التطبيق الصلاحية لقراءة رسائلك وإرسال الإشعارات فوق التطبيقات الأخرى.