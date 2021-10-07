كيفية فتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت على الاندرويد أو الايفون 2022
يتساءل عدد كبير من مستخدمي واتس اب عن كيفية فتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت على الاندرويد أو الايفون، وفي الحقيقة لم تطلق واتساب ميزة تشغيل 3 حسابات على نفس الهاتف وعلى نفس التطبيق حتى الآن، إلا أن هناك بعض الحيل التي من خلالها يمكنك تشغيل 3 حسابات واتس اب بثلاثة أرقام مختلفة على نفس الجهاز وفي نفس الوقت، فيما يلي نستعرض الآلية المستخدمة لتتمكن من تفعيل ثلاثة أرقام على الواتساب بسهولة في نفس الوقت على الجوال.
كيفية فتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت
تتطلب آلية فتح ثلاثة حسابات واتساب اب على هاتفك في نفس الوقت إلى تحميل بعض التطبيقات التي تتميز فيما بينها في المزايا والإعدادات المختلفة، حيث يجب عليك أن تقوم بتثبيت على هاتفك كل من واتس اب الأصلي، وتطبيق واتس اب الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق واتساب الذهبي.
تثبيت واتس اب الأعمال
يتم تحميل تطبيق واتس اب الأعمال على الجهاز مع اضافة رقم الهاتف الثاني وتفعيل الرقم على التطبيق بعد تثبيته بالطريقة الآتية:
- يتم الدخول إلى موقع واتس اب الأعمال الرسمي.
- ثم النقر على أيقونة اندرويد أو ايفون لتنزيل التطبيق على الهاتف.
- تنتقل إلى متجر جوجل بلاي على الفور او آب ستور للايفون للبدء في عملية التثبيت.
- يتم فتح التطبيق ثم ابدأ في إنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف.
- بعد التثبيت افتح التطبيق وابدأ بالدردشة.
- ابدأ في تنظيم جهات اتصالك ودردشاتك من خلال التصنيفات للوصول إليها بسهولة.