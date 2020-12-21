كيفية فتح وضع التصفح المتخفي في Chrome باستخدام اختصار لوحة المفاتيح
يرغب البعض أحيانًا لإجراء بعض التصفح الخاص في Google Chrome ، وهذا التصفح الخاص سهل ويتميز بانه لن يتم تخزين محفوظات الاستعراض على جهاز الكمبيوتر، وفي هذه المقالة نستعرض كيفية فتح وضع التصفح المتخفي في Chrome باستخدام اختصار لوحة المفاتيح .
كيفية فتح وضع التصفح المتخفي
الطريقة سهلة ويمكن إجراؤها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح وفي الخطوات التالية:
- أولاً افتح Chrome،مع فتح أي نافذة متصفح Chrome .
- ثم اضغط على مجموعة لوحة المفاتيح التالية لفتح نافذة تصفح متخفي جديدة:
- لفتح المتصفح المتخفي علىWindows أو Linux أو Chromebook ، اضغط على Ctrl + Shift + N
- لفتح وضع التصفح المختفي على Mac، اضغط على Command + Shift + N
بعد الضغط على اختصار لوحة المفاتيح، ستفتح نافذة خاصة للتصفح المتخفي، ولمعرفة أنك في وضع التصفح المتخفي سوف يحتوي شريط أدوات نافذة متصفح Chrome على نظام ألوان أغمق وسيكون هناك رمز صغير للتصفح المتخفي بجانب شريط العناوين في شريط الأدوات.
مزايا وضع التصفح المختفي
أثناء التصفح داخل نافذة التصفح المتخفي، من أبرز مزاياه :
- لن يقوم Chrome بتخزين سجل التصفح أو بيانات الموقع أو ملفات تعريف الارتباط أو بيانات النموذج المحفوظة محليًا بمجرد إغلاق نافذة التصفح المتخفي، ومع ذلك، سيتم حفظ الملفات والإشارات التي تم تنزيلها ما لم يتم إزالتها يدويًا.
- في أي وقت، يمكنك الضغط على Ctrl + T (أو Command + T على Mac) لفتح علامة تبويب جديدة في نافذة التصفح المتخفي، وسيكون نشاط التصفح داخل علامة التبويب هذه خاصًا محليًا أيضًا.
- ومع ذلك وضع التصفح المتخفي ليس مثاليًا،ولا يوفر الحماية من أولئك الذين قد يشاهدون نشاطك على الويب عن بُعد، مثل صاحب العمل أو المدرسة أو مزود خدمة الإنترنت أو مواقع الويب التي تزورها، وإنما هو فقط لمنع التطفل المحلي على سجل التصفح الخاص بك.
- عند الرغبة في إيقاف التصفح الخاص، ستحتاج إلى إغلاق نافذة التصفح المتخفي، وللقيام بذلك باستخدام اختصار لوحة المفاتيح، اضغط على Alt + F4 في نظامي التشغيل Windows و Linux ، أو Command + Shift + W على جهاز Mac، أو يمكنك فقط النقر فوق “X” في زاوية النافذة باستخدام الماوس.