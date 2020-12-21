يرغب البعض أحيانًا لإجراء بعض التصفح الخاص في Google Chrome ، وهذا التصفح الخاص سهل ويتميز بانه لن يتم تخزين محفوظات الاستعراض على جهاز الكمبيوتر، وفي هذه المقالة نستعرض كيفية فتح وضع التصفح المتخفي في Chrome باستخدام اختصار لوحة المفاتيح .

كيفية فتح وضع التصفح المتخفي

الطريقة سهلة ويمكن إجراؤها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح وفي الخطوات التالية:

أولاً افتح Chrome،مع فتح أي نافذة متصفح Chrome .

ثم اضغط على مجموعة لوحة المفاتيح التالية لفتح نافذة تصفح متخفي جديدة:

لفتح المتصفح المتخفي علىWindows أو Linux أو Chromebook ، اضغط على Ctrl + Shift + N

اضغط على Ctrl + Shift + N لفتح وضع التصفح المختفي على Mac، اضغط على Command + Shift + N

بعد الضغط على اختصار لوحة المفاتيح، ستفتح نافذة خاصة للتصفح المتخفي، ولمعرفة أنك في وضع التصفح المتخفي سوف يحتوي شريط أدوات نافذة متصفح Chrome على نظام ألوان أغمق وسيكون هناك رمز صغير للتصفح المتخفي بجانب شريط العناوين في شريط الأدوات.

مزايا وضع التصفح المختفي

أثناء التصفح داخل نافذة التصفح المتخفي، من أبرز مزاياه :