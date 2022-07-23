كيفية فتح الهاتف بعد نسيان كلمة المرور أو رمز الحماية

كثير منا مر عليه هذا الموقف وهو نسيان كلمة مرور هاتفه وعدم استطاعة فتحه مرة أخرى خاصة بعد تغيير كلمة المرور حديثاً، مما يتطلب منا الذهاب لمهندس إلكترونيات أو فرع لأحد شركات الاتصالات لإعادة فتحه مرة أخري. في هذا المقال سنستعرض طريقتين بسيطتين لإعادة فتح الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى أحد.

الطريقة الأولى على حساب جوجل

بعد محاولتك إدخال كلمة المرور عدة مرات دون فائدة، فإنك سوف تتلقى رسالة قصيرة من حساب جوجل تطلب منك إدخال حسابك وكافة تفاصيل الحساب للتعرف عليك.

وهنا عليك إدخال كل من البريد الإلكتروني الخاص بك على جوجل، وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

وبعد ذلك انقر على اختيار “إعادة تعيين رمز الحماية أو كلمة المرور”.

بعدها سيظهر لك أمر يطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة بدلًا من القديمة المنسية، ويستحسن هنا اختيار رمز سهل حتى لا تنساه مرة أخرى.

بعد التأكيد على كلمة المرور الجديدة، سيتم إعادة فتح الهاتف مرة أخرى مع الاحتفاظ ببيانته.

الطريقة الثانية إعادة ضبط المصنع

أولاً قم بالنقر على زر الإغلاق الخاص بالهاتف حتى يتم إغلاقه تمامًا.

ثم بعد ذلك اضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيله مع الضغط على زر رفع مستوى الصوت.

بعد الضغط علي الزرين معاً ستظهر لك قائمة تحتوي على بعض الخيارات، ومنها اختيار “إعادة ضبط المصنع” انقر عليها.

تستطيع التنقل بين الخيارات المتاحة في القائمة عبر الضغط زر مستوى الصوت سواء الارتفاع أو الانخفاض.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ستتمكن من فتح الهاتف مرة أخرى.

يجب التنويه على أنه بالرغم من أهمية هذه الطريقة والخطوات إلا إنها تعتبر أخر الطرق المستخدمة في إعادة فتح الهاتف مرة أخرى وذلك لأنها تؤدي إلى مسح الهاتف تماماً من كل الصور والفيديوهات وما يحتويه حيث يعود كما كان قبل استخدامه.