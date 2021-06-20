كيفية عمل باركود لملف PDF لتصل إليه بسهولة

الباركود هي تقنية ذكية تتيح للمستخدمين الوصول إلى الروابط أو الملفات من خلال استخدام تطبيق الكاميرا وذلك للبحث عن رمز يسمى بـ الرمز الشريطي، وتتكون هذه الرموز من خطوط طويلة بالأبيض والأسود وتتكون من سلسلة أرقام ورموز ولكن الأهم من ذلك هو ما تحتويه، حيث أنها تتعلق بالمنتجات والبضائع والتي يمكن عرضها من خلال الماسح الضوئي.

ويستخدم الباركود هذا النظام على نطاق واسع في العديد من المحلات مثل “السوبر ماركت، الصيدليات، المكتبات وغيرها” لتسهيل الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت ممكن، ويوفر لك هذا الإجراء الوقت والجهد في جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج مثل تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومكان الصُنع، وكذلك السعر الأصلي للمنتج.

أهمية تحويل ملف الـ PDF إلى باركود..

الباركود لا يستخدم للمنتجات والسلع فقط بل يستخدم أيضا للملفات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر مثل ملفات الـ PDF، وذلك أجل تسهيل الوصول إلى الملفات المطلوبة، حيث يتم ذلك من خلال قراءة الرمز باستخدام الكاميرا على الهاتف، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كيفية تحويل ملفات الـ PDF إلى باركود لكي تتمكن من الوصول بسهولة كبيرة إلى هذه الملفات إذا كنت تريد قراءة هذه الملفات عبر الإنترنت أو تحميلها مباشرة على هاتفك.

ملحوظة: تقنية الباركود لا يتم استخدامها في المنتجات الملموسة فقط، بل تُستخدم في المنتجات الرقمية أيضا مثل إنشاء ملف PDF أو Word وكذلك الصور والرموز الشريطية الرقمية الأخرى.

كيفية تحويل ملف الـ PDF إلى باركود..

بالطبع هناك العديد من التطبيقات المتاحة يمكنها أن تساعد في تحويل ملف الـ PDF إلى باركود لكي تتمكن من الوصول إلى هذه الملفات بسرعة وبشكل أسهل، ولكن في هذا المقال سنقدم لك أفضل الخطوات لفعل هذا الأمر بشكل مبسط للغاية فقط اتبع الخطوات التالية.

1- قم بالانتقال إلى موقع الأرشيف بالانتقال إلى الرابط من ” ” لكي تستطيع تحويل ملف الـ PDF إلى باركود.

2- قم بإنشاء حساب جديد على الموقع الذي دخلت عليه، ثم تحقق من الحساب من خلال الإرشادات المرسلة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.

3- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الجديد وانقر فوق زر “تحميل ملف” بجوار “خيارات البحث”.

4- قم بالضغط على خيار تنزيل الملف، ثم حدد ملف الـ PDF المطلوب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5- قم بإدخال البيانات حول هذا الملف في الحقل المقابل ثم قم بتحديد خيار “ربط هذا الملف”.

6- الآن قم بالضغط على خيار “تحميل الملف” وانتظر حتى ينتهي الموقع من التنزيل.

7- قم بلصق الرابط من ملف الـ PDF إلى موقع الملف وانتقل إلى موقع منشئ الباركود.

8- الآن الصق الرابط في الحقل المقدم لموقع منشئ الباركود واضغط على الخيار “إنشاء رمز الاستجابة السريعة”.

9- بعد الضغط على خيار التحميل، سيقوم موقع الويب بحفظ الرمز الشريطي الجديد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، الآن لقد يتمكن من تحويل ملف الـ PDF إلى باركود.