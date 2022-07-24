يتابع قناة طيور الجنة عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي فهي تجذب الأطفال بأغانيها المميزة، حيث إنها قد نجحت في أن تحتل الصدارة بين قائمة القنوات في مجال بث الأغاني الهادفة للأطفال التي تحثهم على فعل الأخلاق الحميدة منذ تأسيسها عام 2008 ويبحث الكثير من المشاهدين على تردد القناة؛ لهذا سوف نوضح في هذا التقرير كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات 2022.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يتم الضغط على زر ok في جهاز التحكم للانتقال إلى القائمة الرئيسية. اضغط على أيقونة خيارات. ثم حدد علي خيار التثبيت اليدوي. أضف التردد الجديد لقناة طيور الجنة. قم بإضافة معدل الترميز ومعامل التصحيح وباقي البيانات. انقر على زر أوكي ثم يتم الحفظ. انتظر ثواني قليلة حتى يتم ظهور اسم القناة على جهاز التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الاستقطاب: أفقي.

أهم برامج قناة طيور الجنة

القناة تقدم الكثير من البرامج الثقافية والترفيهية وأيضا الاجتماعية التي تناسب جميع الأعمار ولا سيما الأطفال الصغار، وأطلقت القناة أول بث لها يوم 28 من شهر يناير للعام الميلادي 2008 من مدينة عمان بالأردن مالك القناة خالد مقداد تعتمد في تقديم أغانيها على الأطفال الصغار ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة: