تعد قناة الرابعة العراقية التي تعمل على بث المباريات الرياضية من أكثر القنوات التي يتم الإقبال على مشاهدتها من قبل متابعي الرياضة فقد تم يوم 12 من شهر يوليو عرض مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الأمم الآسيوية على هذه القناة فأصبحت محط اهتمام الكثير من المتابعين لهذا سنعرض لكم كيفية ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي النايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

على من يرغب في تنزيل القناة عليه اتباع الخطوات البسيطة التالية وهي:

انقر على زر OK جهاز الريموت ليتم عرض القائمة الرئيسية. اختر من القائمة أيقونة الإعدادات. ثم اختر التثبيت وانقر على زر التثبيت اليدوي. حدد القمر الصناعي. أضف بيانات القناة وهي التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. ثم اضغط على أيقونة بحث. يتم الانتظار حتى تظهر نافذة اضغط على أيقونة نعم لحفظ النتائج.

تردد قناة الرابعة العراقية للرياضة

تحرص هذه القناة على بث المباريات الأوروبية غير أن العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة تردد القناة حيث إنها تحظى باهتمام الكثير من الأشخاص ومقر هذه القناة في مدينة العراق في العاصمة بغداد ويدير هذه القناة غزوان جاسم وتردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11334.

معدل الاستقطاب أفقي.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11747.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة الرابعة العراقية للرياضة

قد بدأ أول بث لهذه القناة في يوم واحد من شهر أكتوبر للعام الميلادي 2021 فهذه القناة تبث المباريات الرياضية غير أنها يوجد مجموعة رائعة من البرامج المتخصصة في الرياضة كاستوديوهات التحليل الكروية غير أنها تسعى دائما إلى تقديم جميع المباريات المحلية والعالمية كالدوري الإنجليزي لهذا أصبح يتابعها الكثير من المشاهدين والمتابعين من كل دول العربية.