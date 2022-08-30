كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية في المنزل من 7 مكونات بسيطة
الخلايا الشمسية هي اختراع عصري يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها، ولذلك فقد ظهرت ألواح الخلايا الشمسية لخدمة البشرية بشكلٍ أفضل؛ ومن هنا تجلت رغبة الكثير من الناس في معرفة كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية، وهذا ما سنتعرف عليه الآن.
كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية
يُستخدم أكسيد النحاس الأحادي المشار له بالصيغة الكيميائية (Cu2O) في صناعة ألواح الخلايا الشمسية باعتباره من المواد شبه الموصلة ويكون القطب السالب، بينما يكون القطب الموجب من نصيب النحاس، وحتى تبدأ صناعة ألواح الخلايا الشمسية تحتاج إلى معرفة الآتي:
الأدوات اللازمة لصناعة ألواح الخلايا الشمسية
- ملح.
- مقياس ميكرو أميتر للتيار الكهربائي.
- لواقط توصيل.
- سخان كهربائي.
- ورقة سنفرة.
- وعاء زجاجي.
- صفيحة نحاسية.
طريقة عمل الألواح
حتى تصنع ألواح خلايا شمسية ذات كفاءة عالية، ينبغي عليك اتباع ما يلي من الخطوات وبدقة متناهية:
- استعمل مقص المعادن لتحديد حجم الصفيحة النحاسية بما يتلاءم مع قياس المصدر الحراري.
- تأكد من نظافة الصفيحة بوضع مطهر بعد الانتهاء من القص؛ وذلك لضمان عدم وجود أي آثار للمواد الدهنية.
- استخدم ورق الصنفرة ومادة كبريتيد النحاس للتخلص من التآكل المتكدس فوق السطح.
- أدخل الصفيحة في السخان الكهربائي؛ حتى تسخن تحت تأثير درجة الحرارة العالية وتظهر علامات التأكسد، مثل الألوان البرتقالي والأحمر وغيره.
- انتظر لمدة 30 دقيقة حتى تظهر طبقة السوداء فوق الصفيحة.
- أنزل الصفيحة من فوق السخان وانتظر حتى تبرد ببطء وتنكمش تدريجياً.
- افرك الصفيحة برفق للتخلص من الطبقة السوداء بالماء، دون كشط بأدوات حادة، وذلك لمنع تأثر طبقة أكسيد النحاس الأحادي سلبياً أو تلفها.
- استخدم المقص مجدداً في تحضير صفيحة معدنية أخرى.
- قم بتشكيل الصفائح على نحو يناسب العبوة البلاستيكية، مع جعل وجه أكسيد النحاس الأحادي للخارج، مع الاهتمام بعدم التلامس بين الصفائح.
- أوصل القطب الموجب المتكون من النحاس مع القطب السالب الذي هو عبارة عن أكسيد النحاس الأحادي.
- أضف الملح إلى الماء الساخن وقم بسكبه في العلبة، ينصح بألا يتم غمر الصفائح كاملة؛ تفادياً من وصولها للواقط، ويفضل عادةً ترك نحو 1 إنش بينهما.