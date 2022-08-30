كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية في المنزل من 7 مكونات بسيطة

الخلايا الشمسية هي اختراع عصري يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها، ولذلك فقد ظهرت ألواح الخلايا الشمسية لخدمة البشرية بشكلٍ أفضل؛ ومن هنا تجلت رغبة الكثير من الناس في معرفة كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية، وهذا ما سنتعرف عليه الآن.

كيفية صناعة ألواح الخلايا الشمسية

يُستخدم أكسيد النحاس الأحادي المشار له بالصيغة الكيميائية (Cu2O) في صناعة ألواح الخلايا الشمسية باعتباره من المواد شبه الموصلة ويكون القطب السالب، بينما يكون القطب الموجب من نصيب النحاس، وحتى تبدأ صناعة ألواح الخلايا الشمسية تحتاج إلى معرفة الآتي:

الأدوات اللازمة لصناعة ألواح الخلايا الشمسية

ملح. مقياس ميكرو أميتر للتيار الكهربائي. لواقط توصيل. سخان كهربائي. ورقة سنفرة. وعاء زجاجي. صفيحة نحاسية.

طريقة عمل الألواح

حتى تصنع ألواح خلايا شمسية ذات كفاءة عالية، ينبغي عليك اتباع ما يلي من الخطوات وبدقة متناهية: