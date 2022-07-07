كيفية شحن فورت نايت من الجوال بطريقة سريعة وسهلة 2022

يعتبر شحن فورت نايت على الجور أمر مهم جدًا للاعبين، وذلك حتى يستطيع اللاعب من استكمال اللعبة في شراء المعدات والأسلحة والسكنات والبقاء على المنافسة داخل اللعبة، ولذلك يعد الشحن من الأمور الضرورية، كما أن هذه النقاط تساعد اللاعب في الحصول على الشحن عبر الفيبوكس، لكن يجب أن يدفع رسوم، وهناك بعض الطرق التي تكون مجانًا والتي يفضلها الكثير من اللاعبين لشراء السكنات والأسلحة والجلود، لكي يستطيع الفوز على خصومهم وإظهار قوتهم الخارقة.

شحن فورت نايت v-bucks

يمكنك الآن شحن فورت نايت من الجوال مجانًا من خلال أحد أشهر المواقع التي يمكنك من خلالها على شحن وهو موقع oonoo، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي يمكنك الشحن منها ولكن قد تكون البعض مدفوعة لحساب Fortnite يمكنك إتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي شحن فورت نايت mtcgame.

ثم اختيار البلد الذي يعيش بها اللاعب.

تحديد العملة التي تقوم بدفعها عبر الموقع.

اختيار العرض المناسب لك من بين الكثير من عروض شحن فورت نايت الموجود على الموقع.

تم عليك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك من خلال الاختيارات.

الضغط للموافقة على كافة شروط وأحكام الموقع.

وأخيراً عليك إدخال اسم اللاعب ورقم الجوال.

كيفية تحميل فورت نايت على جوال الآيفون والأندرويد 2022

وهنا نكون قد انتهينا من معرفة كيفية شحن فورت نايت من الجوال والحصول على الشحن الذي من خلاله يمكنك شراء السكنات والأسلحة والمعدات والجلود التي تريدها للفوز على منافسيك وتحقيق المراكز المتقدمة.