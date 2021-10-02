كيفية شحن جواهر فري فاير ماكس الجديدة والحصول على آلاف الـ Diamond

انطلقت النسخة الجديدة من لعبة فري فاير ماكس، وانطلق معها فصل جديد من الإثارة والتشويق، نظرًا للإضافات القوية التي تم توفيرها، والتي تتطلب أيضًا الحصول على آلاف الجواهر لشحن اللعبة ، وشراء العناصر والمهام الأساسية وتلك الإضافات، مثل الملابس والرقصات والسكنات والأسلحة والمركبات، مع العلم أن طريقة الشحن في النسخة المعدلة لن تختلف عن شحن النسخة الأصلية، إلا أن الحصول على الجوائز والهدايا والمكافآت قد يختلف إلى الأفضل والأغلى.

حدث النخبة الجديد free fire

وقبل أن نوضح لكم كيفية شحن جواهر free fire max، يمكن التسجيل في حدث كأس النخبة العربي من اللعبة، الذي ستنطلق فعالياته خلال الأيام المقبلة بمشاركة العديد من اللاعبين والفرق العربية، مع العلم أن الفريق الفائز هو من يبقى لاعبيه على قيد الحياة بعد القضاء على المنافسين، ويمكنهم الاستعانة بجميع المهام والأسلحة التي يتم الحصول عليها كما أوضحنا من قبل، من خلال شحن الجواهر، وفي النهاية يحصل الفائزين على قسام ذهبية وهدايا أخرى، وقد يحصلون على جواهر مجانية، لاستخدامها في مهام أخرى.

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كيفية شحن جواهر فري فاير

لا تختلف طريقة شحن الجواهر في النسخة الأصلية عن النسخة الماكس، والوسيلة الأكثر ضمانًا، تكون من خلال موقع اللعبة الرسمي: shop2game، ويتطلب الأمر فقط اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، شريطة وجود رصيد كافي لشراء الجواهر في محفظتك، ثم إدخال رقم معرف اللاعب ورقم البطاقة الإلكترونية، وأخيرًا اختيار عدد الجواهر ثم موافق.