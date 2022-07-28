كيفية شحن جواهر فرى فاير free fire 2022 والحصول على 5000 جوهرة مجاناً “عرض محدود”

من أشهر ألعاب الفيديو الإلكترونية هي لعبة فرى فاير التي يحبها ملايين المستخدمين من كافة أنحاء العالم، حيث إنها تشابه بنسبة كبيرة مع لعبة ببجي موبايل إلا أنها تختلف عنها في بعض الأشياء، خصوصاً أن لعبة فرى فاير تمتع بمزايا فريدة، فإن كنت من محبي ومستخدمي لعبة فرى فاير، فإنك ستحتاج إلى جواهر أكثر للتقدم في المستويات في اللعبة والفوز بالمباريات، في هذا المقال سنوضح كيفية شحن جواهر فرى فاير بدون أية خبرة حيث يوجد أكثر من طريقة لشحن جواهر لعبة فري فاير ولكن الكثير من اللاعبين يفضلون استخدام الموقع الرسمي للعبة لتجنب اختراق حساباتهم في اللعبة أو المشاكل التي من الممكن أن تحدث.

خطوات شحن جواهر فرى فاير من الموقع الرسمي للعبة

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي للعبة فرى فاير من خلال البحث عنه في محرك البحث جوجل.

بعد ذلك عليك إنشاء حساب مستخدم جديد في الموقع اذا كنت من مستخدمي الموقع لأول مرة.

قم بالضغط على خيار شحن جواهر فرى فاير.

ثم قم بتحديد الجواهر التي تريد شرائها.

ثم قم بالضغط على زر شراء.

بعد اتمام الخطوات السابقة قم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك من طرق الدفع المتوفرة.

وبعد اكمال عملية الشراء سيتم تحويل جواهر فرى فاير إلى حسابك في اللعبة وبهذه الخطوات تستطيع أيضا شراء ما تريده في اللعبة من أسلحة ومعدات وملابس وغيرها.

طريقة شحن جواهر فرى فاير من المواقع مجاناً

توجد بعض المواقع التي تسمح بشحن جواهر فرى فاير مجاناً، وذلك من خلال اتمام بعض المهام المطلوبة، حتي تربح جواهر فرى فاير مجاناً في مقابل أداء هذه المهام، وإليك طريقة شحن جواهر فرى فاير بطريقة أداء المهام :

أولاً عليك التسجيل في أحد هذه المواقع التي تسمح بشحن جواهر فرى فاير مجاناً.

بعدها عليك البدء في تنفيذ المهام المطلوبة منك مثل: تحميل لعبة أو تطبيق وتجربته لعدة أيام، أو مشاهدة إعلانات، أو زيارة مواقع أو الإجابة على بعض الاستطلاعات وغيرها.