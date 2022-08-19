كيفية زيادة واخفاء السكور في السناب شات

يهتم الكثير من مستخدمي تطبيق سناب شات بزيادة الرقم الظاهر بجانب الاسم في الملف الشخصي والذي يسمى السكور، حيث يساعد ارتفاع هذا الرقم على زيادة عدد المتابعين والتفاعل على حسابك، ويعتبر السكور مؤشر لمدى تفاعل الشخص على حسابه ويعتمد مدى زيادته على مقدار التفاعل ومشاركة اللقطات واللحظات اليومية مع الأصدقاء.

طريقة زيادة السكور في السناب شات :

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الستوري.

البدء في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والصور مع الأصدقاء بشكل يومي مما يساهم في رفع السكور لدى الطرفين وهذا ما يسمى بالستريك.

مشاهدة الصور والمقاطع التي يتم إرسالها لك من قِبل الأصدقاء.

لا يتم احتساب الرسائل النصية لرفع السكور، ولذلك قم باستبدال الرسائل النصية بمقاطع الفيديو.

الاستمرار في إضافة الأصدقاء، حيث يتم احتساب نقطة واحدة لكل صديق تقوم بإضافته.

طريقة إخفاء السكور في السناب شات

يرغب الكثير من مستخدمي التطبيق بحجب السكور عن الآخرين لحفظ الخصوصية، ويمكنك إخفاؤه عن طريق الخطوات التالية :

قم بفتح ملفك الشخصي، ثم انقر على أيقونة الإعدادات.

قم بالانتقال إلى قسم “من يستطيع”، ثم انقر على أيقونة “من يمكنه الاتصال بي”، وقم بتحديد خيار الجميع.

سبب عدم زيادة السكور في السناب شات :