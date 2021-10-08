أطلقت أبل رسميًا هواتف آيفون 13 الجديدة، لذا قد ينتقل البعض من الإصدارات القديمة إليها، عادةً ما يكون لدى مستخدمي آيفون ساعات أبل مختلفة، وقد لا ترغب في ترقية ساعتك القديمة.

في هذه الحالة تحتاج إلى توصيل ساعة آبل القديمة بالهاتف الجديد، وقد تواجه بعض المشكلات عند محاولة توصيل الساعة بالهاتف الجديد.

كيفية ربط ساعة آبل بهاتف آيفون الجديد

في البداية قبل أي خطوة تحتاج إلى التأكد من أخذ نسخة احتياطية من ساعة آبل الخاص بك، حتى لا تفقد محتواها.

يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم الإعدادات العامة واختيار إدارة مساحة آيفون.

بعد ذلك، انقر فوق تطبيق الساعة ضمن قائمة التطبيقات على الهاتف، وستجد أمامك قائمة بجميع النسخ الاحتياطية المتاحة للساعة.

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يمكنك البحث عن أحدث نسخة احتياطية قمت بأخذها من الساعة، والنسخ الاحتياطية ليست مرتبة ترتيبًا زمنيًا لذلك تحتاج إلى البحث عنها يدويًا.

بعد التأكد من أن لديك نسخة احتياطية من الساعة على الهاتف، افصل الساعة بالهاتف القديم.

ثم اربطها بالهاتف الجديد مباشرة، حتى تتمكن من البدء في استخدامها واستعادة النسخة الاحتياطية في الهاتف.

يتم نقل النسخ الاحتياطية لتطبيق الساعة من آيفون القديم إلى آيفون الجديد بينما يتم نقل النسخ الاحتياطية للتطبيقات عبر آيكلاود.