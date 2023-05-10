كيفية ربط حساب واتساب بهاتفين بنفس الوقت.. والتعرف على الخصائص الغير مدعومة

يعتبر تطبيق واتساب من البرامج الأساسية المتواجدة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكمبيوتر، لكونه من أفضل تطبيقات المرسلة الفورية المتواجدة على الساحة، والجدير بالذكر بأن واتساب يتميز بعدة خصائص مفيدة، تساعد الأشخاص خلال استخدماتهم اليومية، حيث يمكنهم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، والإستمتاع بتجربة تواصل اجتماعي ممتعة من خلال استخدام التطبيق، و من الجديد حول تحديث واتساب، قد أطلق القائمين على تطوير واتساب إمكانية ربط الحساب بهاتفين بنفس الوقت، سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

ميزة ربط حساب واتساب واحد بهواتف متعددة

أصبح الآن تطبيق المرسلة الفورية واتساب يتيح إمكانية ربط الحساب بأكثر من هاتف، والإستمتاع بتشغيل التطبيق على أربعة هواتف في نفس الوقت وتصفح الدردشات والحالة ومشاركة المحتويات، وهذه فكرة جيدة من القائمين على تطوير التطبيق وتحديثه من وقت لآخر وإضافة المزايا الجديدة التي تزيد من شعبية انتشار التطبيق في الكثير من دول العالم، علماً بأن نسبة تحميل التطبيق على منصات الهواتف الذكية ومواقع الإنترنت قد تخطت أكثر من ملياري عملية تحميل.

طريقة تفعيل ميزة الربط على حساب واتساب

لتفعيل إمكانية ربط حساب واتساب واحد بعدة هواتف، يمكنك إتباع الخطوات الآتية:

يجب فتح تطبيق واتساب، ثم قم بالضغط على الثلاثة نقاط الموجودة يمين أعلى التطبيق، سيظهر أمامك 5 اختيارات، اضغط على الأجهزة المرتبطة، من بعد سيظهر أمامك مربع يلزمك مسحه بهاتفك الآخر، ومن بعد يتم ربط الحساب بهاتف آخر والإستمتاع بتجربة واتساب أكثر من رائعة.

الخصائص الغير مدعومة لربط الأجهزة بحساب واتساب واحد

يوجد بعض الخصائص الغير مدعومة عند ربط الحساب بأكثر من جهاز ألا وهى: