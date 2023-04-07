كيفية حماية شبكة الواي فاي من الاختراقات

تتعرض شبكة الواي فاي الخاصة بك لخطر الاختراق وسرقة كلمة المرور، مما يؤدي إلى ضعف الإشارة واستنزاف الباقة، ولحماية شبكتك من هذا الخطر يجب تغيير كلمة المرور بشكل دوري وإخفائها عن أعين المتسللين.

تغيير كلمة مرور شبكة الواي فاي

فيما يلي الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكنك تطبيقها لتغيير كلمة مرور شبكة الواي فاي من هاتفك المحمول.

1- افتح متصفح هاتفك وانتقل إلى الرابط “192.168.1.1”.

2- سجل الدخول إلى لوحة التحكم باستخدام اسم المستخدم “Admin” وكلمة المرور التي توجد على الراوتر.

3- انتقل إلى خانة “Home Network” الموجودة في الشريط العلوي للوحة التحكم، ثم اختر “WLAN Settings” في الشريط الجانبي.

4- انقر على “WLAN Encryption” للوصول إلى خيارات تعديل بيانات شبكة الواي فاي.

5- قم بإدخال البيانات المطلوبة وكلمة المرور الجديدة، ثم انقر على “Save” لحفظ التغييرات.إ

إخفاء شبكة الواي فاي

كما يمكن إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بك بسهولة عن طريق اتباع نفس الخطوات، ولكن يجب اختيار خانة “SSID Settings” وتحديد “Hide SSID” لإخفاء الشبكة، ثم انقر على “Save” لحفظ التغييرات.

وهذه هي الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتغيير كلمة مرور شبكة الواي فاي الخاصة بك وإخفائها عن أعين المتسللين.