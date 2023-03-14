كيفية حل مشكلة عدم رنين مكالمات ماسنجر لجميع هواتف الأندرويد

يعتبر تطبيق الماسنجر من أشهر وأفضل البرامج الموجودة حالياً على الساحة وله شعبية كبيرة وقاعدة مستخدمين هائلة، ويستطيع المستخدمون إرسال الرسائل وتبادل الصور، والمقاطع المرئية، والملصقات، والصوت، والملفات من خلاله، وإجراء المكالمات، ويستطيعون التفاعل أيضاً مع رسائل المستخدمين الآخرين، وعلى الرغم من أهميته بالنسبة لمستخدميه إلا أن البعض ربما يواجه مشكلة عدم رنين مكالمات ماسنجر على هاتف أندرويد، مما لا يتيح لهم تلقي المكالمات الصادرة إليهم، واليوم جئنا لكم بطريقة سهلة عليكم تفعليها لتلقي جميع المكالمات الصادرة على ماسنجر، تابعوا معنا.

حل مشكلة عدم رنين مكالمات ماسنجر

سنوفر لكم اليوم ثلاث محاور متصلة هامة وأساسية لحل مشكلة عدم رنين المكالمات الصوتية على تطبيق ماسنجر من خلال النقاط التالية:

المحور الأول:

قم بتسجيل الدخول على الإعدادات.

ثم نختار التطبيقات.

ثم إدارة التطبيقات.

ثم نختار التطبيق المراد حل المشكلة الخاصة به وموضوعنا اليوم حول تطبيق ماسنجر.

ثم نختار أذونات التطبيق.

ثم الضغط على الميكروفون.

قم بتفعيل السماح عند استخدام التطبيق فقط.

المحور الثاني:

ويختص بأن موفر البطارية لا يقوم بعمل قيود على الصوت والتي سنوضحها من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على الإعدادات.

ثم نختار البطارية والأداء.

ثم الضغط على كلمة البطارية الموجودة أعلى الشاشة.

ثم الضغط على تطبيق موفر البطارية.

ثم اختيار التطبيق المراد وهو ماسنجر.

تأكد من أنه لا توجد قيود بتقييد نشاط التطبيق.

ثم قم بتفعيل موفر البطارية.

المحور الثالث:

التأكد بأن السماح للصوت مفعل والتي سنوضحها أيضاً من خلال النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول على الإعدادات.

ثم نختار التطبيقات.

ثم الضغط على إدارة التطبيقات.

اختر ماسنجر.

ثم الضغط على الإشعارات.

التأكد من تفعيل خاصية تمكين تشغيل الصوت، وإذا كانت غير مفعلة لابد من تفعليها على الفور.

وبتطبيق الخطوات السابقة تتمكن من التخلص من مشكلة عدم رنين المكالمات الصوتية على ماسنجر بكل سهولة.