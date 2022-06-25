تعد فئة جوالات هواوي من أبرز فئات الجوالات في العالم، حيث أنها تنتشر في الأسواق العالمية، غير أنها تقدم الكثير من البرامج المميزة على جوالات هواوي وبالأخص تطبيق هواوي لينك الرائع، ولكن يواجه العملاء صعوبة في الدخول للتطبيق أحيانا، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على كيفية حل مشكلة تسجيل الدخول في تطبيق هواوي لينك.

خطوات حل مشكلة تسجيل الدخول في تطبيق هواوي لينك

يمكن للمستخدم أن يحل مشكلة صعوبة الدخول إلى تطبيق هواوي لينك بسهولة، وذلك خلال اتباع التعليمات التالية:

سجل الدخول إلى برنامج هواوي لينك. اضغط على أيقونة جديد. انقر على الأيقونة الخاص بتسجيل الدخول. اضف كلمة المرور للشبكة اللاسلكية بدقة، وذلك حتى يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالشبكة. اضغط على الشبكة التي ترغب باختيارها. انقر على زر تهيئة الشبكة مرة آخري. اضغط على أيقونة الضبط اليدوي المتقدم. اضف كلمة المرور، وأيضا اسم الوكيل ثم اضغط على أيقونة حفظ. شغل الراوتر مرة ثانية لمعرفة إذا تمت حل المشكلة أم لا.

البرنامج البديل لتطبيق هواوي لينك

قد تم طرح برنامج Huawei AL Life بديل لتطبيق هواوي لينك من قبل شركة هواوي حيث إن هذا البرنامج يدعم كافة أنظمة التشغيل، حيث يتاح لمستخدمي جوالات أندرويد تنزيل التطبيق كما يتاح أيضا لمستخدمي أجهزة آيفون تنزيل التطبيق، بالإضافة إلى أن التطبيق يقدم الكثير من المميزات لعملائه وهي:

يظهر البرنامج كافة الهواتف المتصلة بالتطبيق.

يتيح البرنامج فرصة تحديث معظم الهواتف الذكية.

يتاح التحكم بكافة الهواتف الكهربائية التي تم وصلها بالتطبيق.

حل مشكلة واي فاي في برنامج هواوي لينك

يستطيع مستخدم تطبيق هواوي لينك حل مشكلة اتصال الشبكات اللاسلكية عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية: