نقرأ كثيرًا سؤال عن كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد فمن المعروف أن تطبيق واتساب واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الشات ويمتلك الملايين من المستخدمين والتي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، بحيث يمتلك تطبيق واتساب العديد من المزايا داخله والعديد من الخصائص المختلفة وأهمها هي الحالة أو ستوري واتساب التي يستخدمها جميع المستخدمين في رفع الصور والفيديوهات المختلفة الخاصة بهم لمشاركتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال في الهاتف.

زادت تساؤلات العديد من المستخدمين عبر المنصات المختلفة عن طريقة تمكنهم من حفظ حالات واتساب الخاصة بالأصدقاء والتي تستمر لمدة 24 ساعة ثم تختفي، وتوجد أكثر من طريقة تمكنهم من حفظها إما عن طريق أحد التطبيقات التي تسمح بذلك أو من خلال بعض الخطوات التي من الممكن اتباعها في الهاتف ليتم حفظ أي حالة في واتساب.

كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد

يمكنك حفظ حالات واتساب من خلال مجموعة من الخطوات دون الحاجة إلى أي تطبيقات وذلك من خلال:

• في البداية عليك الذهاب إلى مدير الملفات الخاص بهاتفك الأندرويد.

• من بعدها قم بفتح الإعدادات الخاصة بمدير الملفات لتتمكن من فتح خيار إظهار الملفات المخفية والقيام بتفعيله.

• بعد قيامك بتفعيل هذا الخيار عليك الذهاب إلى المسار الرئيسي لذاكرة الهاتف ومنها تقوم بالبحث عن ذلك المجلد الذي الخاص بتطبيق واتساب.

• ستجد المجلد الخاص بتطبيق واتساب ظاهر باسم WhatsApp الخاص بالنسخة العادية لبرنامج واتساب، أو ستجده باسم WhatsApp Business وهذا المجلد خاص بنسخة برنامج واتساب رجال الأعمال.

• بعد قيامك بالدخول إلى أي من تلك الملفات الخاصة بتطبيق واتساب عليك بعدها البحث عن ملف Media.

• يحتوي ملف Media على جميع الوسائط المتعلقة بالصور والفيديوهات والرسائل الصوتية وجميع حالات واتساب التي قمت بمشاهدتها.

• فور قيامك بالضغط على ملف Media ستظهر لك قائمة بها العديد من الاختيارات المتنوعة وهي عبارة عن ملفات قم بالضغط على ملف statuses.

• بعد الضغط على هذا الملف سيظهر لك بداخله جميع حالات واتساب التي قمت بمشاهدتها والتي ستظل متاحة لمدة 24 ساعة من نشرها.

• قم بنسخ جميع الحالات التي ترغب في الاحتفاظ بها سواء كانت صور أو فيديوهات والاحتفاظ بها في ملف أخر أو أي مكان ترغب فيه داخل الهاتف لكي تتمكن من الاحتفاظ بها على هاتفك الخاص.

• فور إتمام تلك الخطوات سوف تكون عرفت كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد.