كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد

محمود المصري

نقرأ كثيرًا سؤال عن كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد فمن المعروف أن تطبيق واتساب واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الشات ويمتلك الملايين من المستخدمين والتي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، بحيث يمتلك تطبيق واتساب العديد من المزايا داخله والعديد من الخصائص المختلفة وأهمها هي الحالة أو ستوري واتساب التي يستخدمها جميع المستخدمين في رفع الصور والفيديوهات المختلفة الخاصة بهم لمشاركتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال في الهاتف.

كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد

زادت تساؤلات العديد من المستخدمين عبر المنصات المختلفة عن طريقة تمكنهم من حفظ حالات واتساب الخاصة بالأصدقاء والتي تستمر لمدة 24 ساعة ثم تختفي، وتوجد أكثر من طريقة تمكنهم من حفظها إما عن طريق أحد التطبيقات التي تسمح بذلك أو من خلال بعض الخطوات التي من الممكن اتباعها في الهاتف ليتم حفظ أي حالة في واتساب.

واتساب

كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد

مقالات ذات صلة:

طرق مشاهدة حالات الواتس آب من غير علم صاحبها

أسباب مشكلة عدم ظهور حالات الأصدقاء في الواتس آب

يمكنك حفظ حالات واتساب من خلال مجموعة من الخطوات دون الحاجة إلى أي تطبيقات وذلك من خلال:
• في البداية عليك الذهاب إلى مدير الملفات الخاص بهاتفك الأندرويد.
• من بعدها قم بفتح الإعدادات الخاصة بمدير الملفات لتتمكن من فتح خيار إظهار الملفات المخفية والقيام بتفعيله.
• بعد قيامك بتفعيل هذا الخيار عليك الذهاب إلى المسار الرئيسي لذاكرة الهاتف ومنها تقوم بالبحث عن ذلك المجلد الذي الخاص بتطبيق واتساب.

• ستجد المجلد الخاص بتطبيق واتساب ظاهر باسم WhatsApp الخاص بالنسخة العادية لبرنامج واتساب، أو ستجده باسم WhatsApp Business وهذا المجلد خاص بنسخة برنامج واتساب رجال الأعمال.
• بعد قيامك بالدخول إلى أي من تلك الملفات الخاصة بتطبيق واتساب عليك بعدها البحث عن ملف Media.
• يحتوي ملف Media على جميع الوسائط المتعلقة بالصور والفيديوهات والرسائل الصوتية وجميع حالات واتساب التي قمت بمشاهدتها.
• فور قيامك بالضغط على ملف Media ستظهر لك قائمة بها العديد من الاختيارات المتنوعة وهي عبارة عن ملفات قم بالضغط على ملف statuses.

حفظ حالة واتس اب للاندرويد
حفظ حالة واتس اب للاندرويد

• بعد الضغط على هذا الملف سيظهر لك بداخله جميع حالات واتساب التي قمت بمشاهدتها والتي ستظل متاحة لمدة 24 ساعة من نشرها.
• قم بنسخ جميع الحالات التي ترغب في الاحتفاظ بها سواء كانت صور أو فيديوهات والاحتفاظ بها في ملف أخر أو أي مكان ترغب فيه داخل الهاتف لكي تتمكن من الاحتفاظ بها على هاتفك الخاص.
• فور إتمام تلك الخطوات سوف تكون عرفت كيفية حفظ حالة واتس اب للاندرويد.

Avatar of محمود المصري
محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.