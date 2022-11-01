لزيادة الخصوصية.. كيفية حذف رقم الهاتف من فيسبوك وماسنجر نهائياً

يحرص العديد من مستخدمي تطبيق فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الحصول على العديد من الخصوصية، وخاصة أن بعضها يطلب رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، مما يمثل قلقاً كبيراً لعدد كبير منهم، كما أنها تحتفظ بالتفضيلات الخاصة بهم.

حذف رقم الهاتف من فيسبوك

من جانبه أوضح موقع “Business Insider” أنه يوجد أداة جديدة لمستخدمي تطبيقات “ميتا” من أجل التخلص من البيانات الشخصية والتي من بينها رقم الهاتف على تطبيقي فيس بوك وانستجرام، حيث تم اكتشاف تلك الأداء من عدد من الباحثين دون أي ترويج من قبل الشركة المالكة للتطبيقات.

يمكن للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم على تطبيق فيسبوك من خلال أداة حظر جهات الاتصال، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية.

يجب في البداية على المستخدم إدخال أي رقم أو بريد إلكتروني تريد التحقق منه، ثم تسأل الخدمة عما كنت تريد البحث عن رقم خط أرضي أو رقم هاتف وكذلك عنوان البريد الإلكتروني، ربما تم تحميله من خلال صديق يستخدم تطبيق شركة ميتا.

حذف الرقم من قاعدة بيانات دفتر العناوين

حيث أكدت الشركة أنه يمكنك أن تطلب منها تأكيد ما إذا كان لدينا عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، كما يمكنك أيضاً أن تطلب منها حذفه من قاعدة البيانات في دفتر العناوين، ومن أجل عدم تحميله مره أخرى للقائمة يجب الاحتفاظ بنسخة في قائمة الحظر لدى الشركة.

يمكنك أيضاً إدخال أي تفاصيل تعتقد انه تم تحميلها على تطبيقات ميتا المختلفة، حيث تستغرق عمليات البحث عن تلك البيانات ثواني قليلة، وفي حال ظهورها، فسوف يتم سؤالك عما إذا كنت تريد حظر تلك المعلومات؟.

وفي حال عدم العثور على رقمك أو المعلومات التي تبحث عنها، فسوف ترسل لك شركة ميتا هذا الإشعار

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