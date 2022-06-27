كيفية حذف حساب انستقرام؟

هناك أوقات تأتي علينا نريد فيها قطع الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ في حذف حساباتنا، قد تكون تسببت الحسابات في مشاكل لنا على إنستغرام أو قد يكون لك سبب آخر تماما، على أي حال، إذا كنت تريد حذف حساب إنستقرام ولا تعرف كيف،إليك شرح كيفية حذف حساب إنستقرام نهائيا بشكل كامل.

إذا كنت مستعدًا لمسح ملفك الشخصي في الإنستقرام الخاص بك لتوفير وقت فراغ، فلنلقِ نظرة على كيفية حذف حساب انستا الخاص بك بشكل دائم، يمكن أن تكون خطوة مهمة، ولكن من السهل إكمالها تابع الخطوات.

حذف حساب إنستقرام

من الجيد إجراء نسخ احتياطي لبيانات Instagram الخاصة بك قبل التصرف بدافع الإحباط أو اتخاذ قرار بحذف حسابك نهائيًا. لا يمكنك التراجع عن حذف حسابك فيما بعد، وقد يكون لديك صور وتفاعلات وأصدقاء مهمون، بالتالي راجع نفسك جيدًا قبل أخذ تلك الخطوة. إذا قمت بحذف الحساب، فسيقوم موقع Instagram بحذف كل شئ قمت به على إنستقرام سواء التعليقات أو المنشورات أو الإعجابات وغيره، اتبع هذه الخطوات لحفظ معلومات حسابك:



اضغط على “رمز الملف الشخصي” في الزاوية اليمنى السفلية من “Instagram” بعد فتحه. في الزاوية اليمنى العليا ، اضغط على قائمة الهامبرغر. بعد ذلك ، حدد الإعدادات من قائمة الخيارات. بعد النقر على “الأمان” ، اختر “تنزيل البيانات”. انقر فوق “طلب التنزيل” بعد إدخال “عنوان بريدك الإلكتروني”.

سيرسل لك الإنستقرام بياناتك عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان الذي قدمته في غضون 48 ساعة، حتى إذا كنت تعتقد أنك لن تحتاج إلى صورك أو تعليقاتك أو معلومات ملفك الشخصي في المستقبل، فسيتم تضمينها جميعًا في البريد الإلكتروني، إذا كنت ترغب في عرض معلوماتك في المستقبل، فيجب عليك اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لحمايتها؛ وبخلاف ذلك، سيتم محو بياناتك تمامًا ولن يتم استعادتها أبدًا، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة لاستعادتها.

كيفية حذف حساب إنستقرام نهائيًا؟

يمكنك الذهاب من أجل حذف حساب إنستقرام الخاص بك بعد الاحتفاظ ببياناته، يمكن للمستخدمين الاختيار بين خيارين، يتضمن البديل الأول حذف حسابك على إنستقرام تمامًا مع جميع المحتويات ذات الصلة به، والثاني هو حل قصير المدى، عبارة عن حذف مؤقت للحساب، وسوف تنتظر 14 يوم حتى يتم حذف الحساب نهائيا، وهذا ما أرجحه لك.

يمكن للمتصفح فقط حذف حساب إنستقرام الخاص بك بشكل دائم، على الرغم من أنه يمكنك القيام بذلك على كل من متصفحات الهاتف والكمبيوتر.

يخفي Instagram ملفك الشخصي مؤقتًا لمدة 30 يومًا قبل أن يختفي تمامًا، مما يسمح لك باستعادته إذا غيرت رأيك.

خطوات حذف حساب Instagram الخاص بك للأبد:

تأكد من أن إنستقرام مفتوح بالفعل في متصفحك قبل المتابعة. قم بزيارة الرابط التالي “رابط حذف حساب إنستقرام الخاص بك“. من القائمة المنسدلة، اختر سببًا للحذف. لتأكيد اختيارك، انقر أو اضغط على الزر “حذف”.

إذا كنت ترغب في الانفصال عن موقع إنستقرام لفترة من الوقت والعودة مرة أخرى، فإن إلغاء تنشيطه مؤقتًا يعد خيارًا جيدًا، ومع ذلك، فإن حذف حسابك نهائيًا سيحمي هويتك وشخصيتك وسلامة عقلك. من خلال القيام بذلك، يمكنك أخيرًا منح نفسك بعض الوقت الخاص للاسترخاء وترك التوتر وراءك. في الختام هل لديك أي استفسارات حول حذف حساب إنستقرام؟ يرجى مشاركتنا في التعليقات..