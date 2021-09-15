كيفية حذف جميع الصور من الايفون

يأتي iPhone بمساحة تخزين داخلية ثابتة لا يمكن العبث بها، لذلك سيتم ملء هذه المساحة قريبًا بسبب الصور العديدة التي يلتقطها الهاتف ستؤثر ذاكرة الهاتف الممتلئة بشكل كبير على أداء الهاتف، لأن الهاتف قد يبطئ أو يتوقف عن العمل بسبب امتلاء الذاكرة.

الذاكرة الممتلئة تعيق أيضًا عملية تحديث الهاتف وتثبيت التحديثات الجديدة له، لذلك يجب حذف الصور المكررة أو غير الضرورية بانتظام للحفاظ على ذاكرة الهاتف.

يمكنك حذف جميع الصور الموجودة بهاتفك بإحدى الطرق التالية:

البحث عن الصور وحذفها على iPhone

قامت Apple بإزالة الزر “Select All Photos”، مما جعل حذف الصور أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي.

ولكن بدلاً من استخدام الزر “Select All Photos”، أضافت Apple ميزة جديدة تتيح لك تحديد الصور التي تريدها بسرعة.

يمكنك استخدام الطريقة الجديدة بالضغط على زر التحديد في الأعلى ثم تحريك إصبعك بسرعة على الصورة.

ويجب عليك تحريك أصابعك بسرعة من اليمين إلى اليسار أو من أسفل إلى أعلى دون أن تقوم بالوقوف.

تختلف هذه الحركة عن الوقوف على الصور والنقر عليها حتى تقوم بعرضها أو تحريرها.

يمكن أن تساعدك هذه الحيلة في التعرف على آلاف الصور في بضع ثوان، وبعد الانتهاء من تحديد الصور التي تريد حذفها.

يمكنك الضغط على زر الحذف أعلى صفحة الصورة لتظهر لك تأكيدًا بعدد الصور التي يتم حذفها.

ويمكنك تكرار هذه الطريقة في جميع الألبومات على iPhone، حيث يمكنك الذهاب إلى الألبوم في تاريخ محدد وحذف الصور من خلاله.

حذف الصور على ماك

أذا كان لديك جهاز MacBook، فيمكنك بسهولة حذف جميع الصور الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك.

ويمكنك الاعتماد على خدمة المزامنة التي توفرها منصة iCloud لحذف الصور مباشرة من خلال جهاز Mac الخاص بك.

لذلك، انتقل إلى مجلد الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وحدد جميع الصور الموجودة فيه، وانقر فوق الزر لحذفها جميعًا.

إذا لم تقم بتنشيط مزامنة iCloud بين الجهازين، فيمكنك توصيل iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وحذف الصور من ذاكرته.