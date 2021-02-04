كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط

بواسطة أحمد الفاضل

تعد إشعارات يوتيوب واحدة من أكثر الأشياء إزعاجاً في الهاتف الذكي وبالأخص لكبار السن ممن يستعملون هواتفاً ذكية، يأتي إشعار يوتيوب عادة لتنبيهك بأن واحداً ممن تتابعهم قام بنشر فيديو جديد أو للتنويه ببداية بث مباشر، وفي السطور التالية سنشرح لك بالخطوات كيفية منع إشعارات اليوتيوب وحجبها نهائياً من الهاتف.

كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط 5 4/2/2021 - 11:57 م

كيفية تعطيل إشعارات اليوتيوب:

كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط 1 4/2/2021 - 11:57 م

  • قم بالضغط أولاً على صورتك أعلى يسار الشاشة من داخل تطبيق يوتيوب.

كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط 2 4/2/2021 - 11:57 م

  • قم بفتح الإعدادات واختر خيار الإشعارات “notifications”.

كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط 3 4/2/2021 - 11:57 م

كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط 4 4/2/2021 - 11:57 م

قم بتعطيل الإشعارات التي لا تريدها من بوابة الخيارات التي ستجدها أمامك، ويتيح اليوتيوب خيار حجب جميع الإشعارات الموجودة حتى لا يرسل إليك أي إشعارات مرة أخرى، وبهذه الطريقة لن ترى إشعارات اليوتيوب مرة أخرى في هاتفك.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.