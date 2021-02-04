كيفية حجب إشعارات اليوتيوب نهائياً بثلاثة خطوات فقط

تعد إشعارات يوتيوب واحدة من أكثر الأشياء إزعاجاً في الهاتف الذكي وبالأخص لكبار السن ممن يستعملون هواتفاً ذكية، يأتي إشعار يوتيوب عادة لتنبيهك بأن واحداً ممن تتابعهم قام بنشر فيديو جديد أو للتنويه ببداية بث مباشر، وفي السطور التالية سنشرح لك بالخطوات كيفية منع إشعارات اليوتيوب وحجبها نهائياً من الهاتف.

كيفية تعطيل إشعارات اليوتيوب:

قم بالضغط أولاً على صورتك أعلى يسار الشاشة من داخل تطبيق يوتيوب.

قم بفتح الإعدادات واختر خيار الإشعارات “notifications”.

قم بتعطيل الإشعارات التي لا تريدها من بوابة الخيارات التي ستجدها أمامك، ويتيح اليوتيوب خيار حجب جميع الإشعارات الموجودة حتى لا يرسل إليك أي إشعارات مرة أخرى، وبهذه الطريقة لن ترى إشعارات اليوتيوب مرة أخرى في هاتفك.