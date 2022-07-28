كيفية تنزيل مقاطع فيديو “تيك توك” على الآيفون دون علامة مائية

هل تريد تنزيل مقاطع فيديو تيك توك على الآيفون دون علامة مائية. حسنًا سأقوم في هذه المقالة، بمشاركة بعضاً من الطرق المختلفة التي ستمكنك من تنزيل جميع فيديوهات التيك توك وبدون العلامة المائية.

ما هي العلامة المائية (شعار تيك توك داخل الفيديو)؟

العلامة المائية هي شعار أو نص ضاهر على فيديوهات التيك توك. تستخدم هذه العلامة لغرض حفظ حقوق الملكية لمالك الفيديو. ولا كن في حال كنت تريد مشاركة الفيديو إلى أصدقائك أو في أي مواقع تواصل اجتماعية أخرى فقد تحتاج إلى إزالة حقوق الملكية من الفيديوهات. في تطبيق TikTok، العلامة المائية هي شعار التطبيق واسم مستخدم منشئ الفيديو.

كما هو الحال في معظم المنصات عبر الإنترنت، يعد سرقة محتوى شخص آخر جريمة وهذا هو سبب استخدام TikTok لاسم المستخدم داخل الفيديوهات. من ناحية أخرى تعارض إرشادات مجتمع TikTok مشاركة المحتوى أو إرساله أو نشره دون موافقة المالك.

بينما يمكنك تنزيل أي فيديو مجانًا، لا يمكنك إعادة نشره على أنه فيديو خاص بك. إذا قمت بذلك، فقد تقوم تيك توك بتعليق حسابك أو إغلاقه. الأسوأ من ذلك أنه ربما قد تمعنك تيك توك من إنشاء حساب نهائياً على جهازك.

أسباب وضع العلامة المائية على فيديوهات التيك توك؟

هناك العديد من الأسباب وراء استخدام تيك توك للعلامات المائية في مقاطع الفيديو الخاصة بك. فيما يلي بعض من هذه الأسباب:

1. حماية الفيديوهات من السرقة

كما ذكرنا سابقاً، تحتوي العلامة المائية على اسم المستخدم الخاص بمالك الفيديو. على هذا النحو، سيتعرف أي شخص يقوم بمشاهدة الفيديو من هو مالكة. وهذا يمنع مستخدمي الإنترنت من استخدام مقاطع الفيديو التي ليست ملكاً لهم. على الرغم من أنه ليس أمرا مضمونًا، إلا أنه يخفف من سرقة الممتلكات والحقوق الرقمية بشكل كبير.

2. تعتبر العلامة المائية كعلامة تجارية

إلى جانب حماية مقاطع الفيديو الخاصة بك من السرقة، تعمل العلامة المائية كعلامة تجارية خاصة بك. كما ذكرنا، سيتعرف الأشخاص على مقطع فيديو بعلامتك المائية، والتي تحتوي على اسم المستخدم الخاص بك. إذا أصبح مقطع الفيديو الخاص بك مشهورا أو تصدر الترند، فسيقوم جميع الأشخاص بالبحث عن حسابك الضاهر في الفيديو.

كيفية إزالة علامة تيك توك المائية

إذن كيف يمكنني تنزيل مقاطع فيديو تيك توك على الآيفون دون علامة مائية؟ حسنًا ، إليك ثلاث طرق سهلة يمكنك استخدامها :

باستخدام تطبيق إزالة العلامة المائية عن طريق برنامج تحرير الفيديو باستخدام مواقع تنزيل فيديوهات التيك توك

1. باستخدام تطبيق إزالة العلامة المائية

كما هو الحال مع تطبيقات مشاركة الفيديوهات الأخرى، هناك المئات إن لم يكن الآلاف من التطبيقات لإزالة العلامات المائية من تيك توك. بمجرد البحث عن تطبيق إزالة العلامة المائية من تيك ت على متجر آبل، ستظهر لك مئات التطبيقات. بعضها شائع ويستخدمه مجموعة كبيرة مثل تطبيق SaveTik و TokSaver و TikSaver وغيرها.

على الرغم من أنها ليست مخصصة برنامج تيك توك، ولكنها تقوم بهذه المهمة الصعبة. إلى جانب ذلك، قد تتوقف بعض البرامج عن العمل في حالة قامت تيك توك بتحديث تطبيقها. للتأكد من تنزيل التطبيق الصحيح، اقرأ التعليقات من المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق من متجر آبل.

كما نعرف جميعنا فهناك العديد من التطبيقات الكاذبة لذا يجب عليك مراجعة تعليقات المستخدمين لمعرفة أي التطبيقات مفيدة وأيها بلا قيمة.

هناك تطبيقات مجانية ومدفوعة. من المحتمل أن بعض التطبيقات المجانية تحتوي على بعض الميزات فقط بينما المدفوعة تكون ذو ميزات عالية وتخصيصات واسعة.

خطوات تنزيل مقاطع فيديو تيك توك على الآيفون باستخدام برنامج TikExpert يمكنك تحميل من متجر آبل الرسمي.

قم بفتح تطبيق تيك توك.

ثم قم بالتمرير إلى الفيديو الذي تريد تنزيله.

اضغط على زر المشاركة (على شكل سهم).

من ثم اضغط على نسخ الرابط من الخيارات المتعددة.

بعد نسخ رابط الفيديو من التيك توك افتح تطبيق TikExpert.

ألصق الرابط في التطبيق.

انتقل إلى مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

حدد مشاركة الفيديو.

أخيرًا ، اختر حفظ الفيديو.

يمكنك الوصول إلى الفيديو من مدير الملفات في أي وقت تريد.

يأتي تطبيق TikExpert مع مجموعة واسعة من الميزات مثل:

إنشاء المجموعات : يمكنك حفظ مقاطع الفيديو في مجموعات مختلفة.

: يمكنك حفظ مقاطع الفيديو في مجموعات مختلفة. إنشاء المجلدات : يتيح لك التطبيق حفظ مقاطع الفيديو في مجلدات مختلفة.

: يتيح لك التطبيق حفظ مقاطع الفيديو في مجلدات مختلفة. نظام الإشعارات : يقوم التطبيق بإشعارك عندما يقوم المستخدمين بتنزيل مقاطع فيديو لهم في تيك توك.

: يقوم التطبيق بإشعارك عندما يقوم المستخدمين بتنزيل مقاطع فيديو لهم في تيك توك. مشاركة الفيديو: يمكنك أيضا من مشاركة مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

2. عن طريق برنامج تحرير الفيديو

طريقة أخرى فعالة ومعقدة للشخص العادي هي استخدام برامج تحرير الفيديو. يمكنك البحث عن برنامج يزيل العلامات المائية. إذا كانت الإعلانات لا تزعجك، فيمكنك اختيار الإصدار المجاني. إذا كنت تريد المزيد من الراحة، فانتقل إلى خيار ممتاز.

تتضمن بعض أشهر برامج تعديل الفيديو على الآيفون Photoshop و HitPaw و Video Eraser و Watermark Remover.

سنقوم باستخدام برنامج Video Eraser لإزالة العلامة المائية:

حدد الفيديو الذي ترغب إزالة العلامة المائية منه.

من خيار القائمة، حدد إزالة العلامة المائية.

بعد ذلك، قم بتحديد المنطقة التي توجد بها العلامة المائية. سيقوم التطبيق بإزالته تلقائيًا.

أخيرًا، يمكنك حفظ الفيديو بدون علامة مائية.

3. تنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون علامة مائية على الآيفون باستخدام مواقع تنزيل مباشرة

بدلاً من تنزيل مقطع الفيديو ومن ثم إزالة العلامة المائية، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو بدون العلامة المائية مباشرة. هذا بفضل العديد من مواقع الويب التي تسمح لك بإزالة العلامات المائية عبر الإنترنت.

بعض من أكثر هذه المواقع شيوعاً هيا TikMate و MusicalDown و TikFast، والعديد من المواقع عبر الإنترنت. إلى جانب ذلك، تسمح لك بعض المواقع باستخدامها كتطبيق على هاتفك. لنفترض أنك تريد تجربة TikMate، إليك كيفية تنزيل مقاطع فيديو TikTok بدون علامة مائية بواسطة موقع TikMate.