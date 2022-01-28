كيفية تنزيل تطبيق متصفح الويب Opera Mini‏ على هاتفك الأندرويد

متصفح الويب Opera Mini‏ يُعد من التطبيقات السريعة في الاستخدام على هاتفك الأندرويد، حيث يتم تنزيل تطبيق متصفح أوبرا مينا من خلال متجر جوجل بلاي الذي يعمل على انظمه تشغيل الهواتف الأندرويد، ويتميز التطبيق بصغر حجمه بخلاف سرعة تصفحه واستخدامه حتى في حالة كانت شبكة الإنترنت بطيئة، وقد حصل على أكثر من 500 مليون عملية تثبيت، كما تقوم الشركة بتحديثه بين الحين والآخر، ونقدم لكم بموقع نجوم مصرية تفاصيل حول مزايا متصفح أوبرا وكيفية تثبيته على الجهاز.

متصفح الويب Opera Mini‏

إن متصفح أوبرا ميني Opera Mini هو متصفح مجاني صمم للهواتف المحمولة كي تتصفح الإنترنت، ويتطلب جهاز قادر على تشغيل جافا إم أي، ويُعد الأمثل والأفضل عند تصفحك لوقت أطول على هاتفك، حيث يتميز بالسرعة ويوفر نحو 90% من بياناتك رغم تصفحك والشبكة بطيئة، ويمكنك حجب الإعلانات المزعجة، وبه مشغل وسائط يمكنك من الاستمتاع للموسيقى والفيديوهات بطريقة سلسة وبسيطة.

تنزيل برنامج أوبرا ميني

إذا أردت تنزيل برنامج أوبرا ميني على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل الاندرويد، فأنت تحتاج إلى دخول متجر التطبيقات جوجل بلاي Google Play، ثم اتباع الخطوات التالية:

أكتب في المتصفح Opera Mini

سيظهر أكثر من متصفح ويب أوبرا ميني.

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إليكم متصفح اوبرا ميني والذي تم تحديثه بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

حجم التطبيق 16 ميجابايت

بعد تثبيته قم بالضغط على فتح.

قم بالموافقة على الأيقونات التي تريد تفعيلها.

بذلك يصبح المتصفح على هاتفك وتستخدمه بشكل تلقائي.

وبلغت عمليات التثبيت لهذا المتصفح: +500.000.000

حصل على: 4.3 نجمة من 5

بلغ إجمالي عدد التقييمات: 7.978.088.

كما ذكرنا فإن متصفح اوبرا ميني من المتصفحات سهلة التعامل، وسريع وآمن، وعند اختياره تستطيع تخصيص متصفحك باختيار التخطيط المفضل، كما يمكنك منه متابعة الأخبار المحلية والعالمية، وبه مشغل الفيديو لمشاهدة البث المباشر، كما يتضمن مشغل الفيديو في وضع التصفح بيد واحدة لأجراء العمليات على هاتفك بسهولة.