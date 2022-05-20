كيفية تنزيل ببجي موبايل وشحن شدات pubg uc في 5 خطوات

يبحث ملايين اللاعبين عن كيفية تنزيل ببجي موبايل عبر الموبايل أو جهاز الحاسب الآلي، من أجل البَدْء في تحميل اللعبة الإلكترونية الأشهر عالميًا، والمشاركة في المغامرات المشوقة والمثيرة مع اللاعبين، ويتطلب ذلك الحصول على لُعْبَة pubg mobile أحدث إصدار 1.9 على الأندرويد، في حين حجم الإصدار على الآيفون هو 1.6 جيجا، وتتوفر اللعبة في أحدث إصداراتها بكامل التحديثات والإضافات.

لُعْبَة ببجي موبايل

عمل مطوري اللعبة خلال الفترة الأخيرة على إضافة المزيد من الأدوات والعناصر والأسلحة والخرائط والأحداث الممتعة، بالإضافة إلى التحسينات والتغييرات التي طرأت على Royal Pass وتحولت إلى موسم شهري، مع توفير دعم التشغيل على الأجهزة القديمة، وتم إتاحة روبوت لمساعدتك في جميع مهامك الخاصة، وحاملة طائرات تدفعك عبر الهواء بمظلة.

كما شملت الإضافات والتغييرات إجراء تعديل على Businki والمطار والمدن الأخرى في تعديل Matrix الجديد والتي يطلق عليها اسم مهام الإشعال، كما تم توفير مكافآت وجوائز حصرية بقيمة 100 AG وشنطة ظهر مؤقتة لمدة 3 أيام، في الوقت الذي تم فيه إطلاق عدد من العناصر في خريطة Erangel، مثل مدينة Bucinki والمطار والحاوية.

تنزيل ببجي موبايل

يمكنك تنزيل تحديث PUBG الجديد عبر متجر ApkPure وهو ما يساعدك بالحصول على ملفات تحديث apk دون أي مشكلات قد تواجههك، كما يُمكن تحميل اللعبة من خلال متجر إيبك بيور، أو عبر متجر جوجل بلاي بالنسبة لهوات الأندرويد، أو منصة آبل ستور لهواتف الآيفون، ثم تثبيت اللعبة والبدء في إنشاء حساب خاص بك.

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