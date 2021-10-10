كيفية تمكين ميزة العثور على موقع اللاب توب المفقود بجهازك

هناك الكثير من ماركات أجهزة اللاب توب الحديثة داعمة لميزة تحديد موقع الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته، وهي تشبه خاصية Find My Device الموجودة على الهواتف الذكية، حيث تمكنك من معرفة مكان جهازك في حالة فقده أو سرقته، ومن ثم استرجاعه خلال وقت قياسي، حيث أوضح موقع “gadgetsnow”، أنه يمكن للمستخدمين تتبع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز باستخدام تلك الميزة للعثور على أجهزتهم.

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كيفية تمكين ميزة العثور على موقع اللاب توب المفقود

وتهدف تلك الميزة التي قدمتها شركة “مايكروسوفت” إلى تسهيل العثور على أجهزة اللاب توب التي تكون في أغلب الوقت غير متصلة بشبكة الانترنت على عكس أجهزة الهواتف الذكية، وإذا كنت تتساءل عن كيفية تحديد موقع اللاب توب المفقود والتحكم فيه عن بعد فسنشرح لك هذا خلال السطور القادمة، ولكن للقيام بهذا فأنت تحتاج إلى توفير اتصال بالانترنت، ويكون لديك حساب مايكروسوفت Microsoft على جهاز اللاب توب.

ويمكنك تفعيل ميزة العثور على جهاز اللاب توب الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى الاعدادات الخاصة بالجهاز.

قم بالدخول التحديث والأمان وانقر على خيار العثور على جهازي.

قم بتمكين تلك الميزة وتفعيلها.

طريقة تحديد موقع لاب توب مسروق أو مفقود