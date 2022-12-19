كيفية تفعيل ميزة إنستجرام بشأن تجميع مشاركاتك في مكان واحد

تحرص منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام” الشهيرة المملكة لشركة ميتا على إتاحة العديد من الميزات الجديدة لمستخدميها، ومن الميزات الرائعة التي طرحتها المنصة خلال الفترة الماضية، ميزة تجميع منشورات المستخدمين في مكان واحد من خلال استخدام ميزة الأدلة.

ميزة الدلة على إنستجرام

نشرت المنصة تلك الميزة المذهلة خلال جائحة كورونا، حيث تعمل تلك الميزة على مساعدة المستخدمين على الوصول إلى منشوراتهم على المنصة أو الأماكن والمنتجات بطريقة سهلة وبسيطة.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة إنستجرام، والعثور على ميزة الأدلة في ملفهم الشخصي كما يمكنهم مشاركة تلك الأدلة على Stories و DMs، ويتميز التطبيق أيضاً بأدلة منتجات من صنع المستخدم داخل المنصة، مما يسمح للمستخدمين الاخرين العثور على منتجات جديدة من المستخدمين الذين قد لا يتبعونهم بطريقة مختلفة.

طريقة إنشاء دليل إنستجرام

تقدم المنصة Instagram Guides لجميع المستخدمين من أجل القدرة على إنشاء أدلة للمنتجات والأماكن والمنشورات، حيث يمكنك إنشاء عدد من المنشورات على Instagram، وذلك من خلال استخدام تنسيق المنشورات، مع القدرة على استكمال العناوين اللافتة للنظر.

يجب في البداية فتح تطبيق إنستجرام على الهاتف الذكي.

الدخول على ملف التعريف الخاص بك، وذلك من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي الصغيرة الموجودة في الركن الأيمن السفلي.

ضرورة الضغط على أيقونة Plus (+) .

يجب اختيار الدليل من القئمة المنبثقة.

عليك تحديد نوع الدليل الذي تريد إنشاؤه “أماكن أو منشورات أو منتجات”.

يمكن للمستخدم تحديد مشاركته المحوظة.

الضغط على زر التالي .

يمكنك الضغط على زر إضافة منشورات من أجل إضافة المزيد من المنشورات لى الدليل الخاص بك.

النقر على خيار التالي.

أخيراً النقر على زر المشاركة.

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